Mešina ponijele emocije zbog prisjećanja na neka druga vremena, a nema koga nije uhvatila nostalgija!

Antonia Dora Pleško se u desetoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirala u Terezu Kesoviju.

Naša mlada pjevačica Antonia Dora Pleško u desetoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirala se u veliku glazbenu divu Terezu Kesoviju.

"Gljiva kaže Tereza Kesovija, a ja kažem ajme meni. Kod nje se vidi da proživljava svaku svoju pjesmu. To treba bit lijepo, ja želim da moja Dalmacija i moj Split budu ponosni. Teta Tere, ja se stvarno nadam da ćete bit zadovoljni", poručila je Antonia Dora prije nastupa.

Izvela je pjesmu "Ni me strah" koju je Tereza izvela na Melodijama Jadrana 1999., kad je Antonia imala sam jednu godinu, a prošle godine je i ona nastupila na istom festivalu.

Žiri je cijeli njezin nastup pratio s divljenjem i čuđenjem, a kad je završila ustali su se i zapljeskali joj.

Voditelji Igor Mešin i Filip Detelić su joj se naklonili, a ona je u njihovim očima primijetila iz suze.

"A vidi suza, ajoj. Od Igora to još nisam doživjela, ni Filipa. Ajme ljudi", komentirala je Pleško.

"Ja nisam ustao da aplaudiram, jer sam ostao prikovan za stolicu. Zaista sam imao osjećaj da sam se vratio toliko godina unazad i mislim da si ovo izvela maestralno, tako dasam zaista oduševljen i svaka čast", komentirao je Enis Bešlagić

"U glazbi postoji jedna predivna stvar, a to je da kad te pogodi u srce i dušu ne osjećaš bol, već milinu i jedno istinsko zadovoljstvo. Bila si najbolja Tereza u povijesti ovog showa. Bravo", pohvalio ju je i Mario Roth.

"Meni je trebalo malo da se vratim tu gdje jesmo, da mogu reći neke dvije suvisle, jer odnijela si nas sve. Sve je bilo toliko savršeno da ustvari više nisu potrebne riječi, stvarno svaka ti čast", rekla je Minea.

"Ti si nama predstavila jedan od u povijesti karakterno najupečatljivijih vokala, usput najmoćnijih i naj tehnički dotjeranijih. To si napravila briljantno, osjetila si to i u reakcijama publike i žirija. Napravila si to fantastično", oduševljen je bio i Goran Navojec.

"Kako si ti zadovoljna?" zanimao je Rotha.

"Jako", poručila je Antonia.

