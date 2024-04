Evo zbog koga se Mario Roth naježio od glave do pete, priznao je da ovo nije očekivao od jedne djevojke!

Antonia Dora Pleško se u devetoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirala u Guns'N'Roses.

Naša mlada pjevačica Antonia Dora Pleško u devetoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirala se u legendarne Guns'N'Roses, odnosno frontmena benda Axla Rosea.

"Jako emotivna pjesma i melodija, nostalgična, tužna, sjetna zapravo, ta neka lijepa tuga, ne znam kako bih to uopće rekla. Jako će mi biti teško i izazovno sabrati emocije, ali možda ni ne moram", rekla je Antonia Dora prije nastupa.

Izvela je vliki hit Gunsa "November Rain", a scenografija je vjerno popratila i nezaboravni videospot.

"Kad je ova pjesma došla, i kad smo je počeli slušat, i kad je bila prva na top-ljestvicama, i kad je došao spot, svi smo nekako maštali da ćemo imat ovakvu vjenčanicu, jer to je bilo nešto novo. Podsjeća me na prve stiskavce i prve ljubavi, tako da si mene vratila u prošlost, bila si fenomenalna. Moj naklon do poda", rekla je Minea.

"Slažem se u svemu, pa čak i u vezi prvih ljubavi s Mineom, mada je ona puno mlađa od mene, ali ljubavi su uvijek iste. Vidjelo se da si vježbala klavir. Što se same svadbe tiče, bio sam par puta na takvim događanjima u životu, na nekima sam i svirao, na nekima i sudjelovao, a ono što mi je sad nedostajalo je da dođu Gazde", komentirao je Goran Navojec, pa je Antoniji poručio: "Hvala lijepa, bilo je fantastično!"

"Meni je sad ovo bila prva od svih ovih epizoda da me uvukao spot kao da sam bio dio njega. Moram pohvalit atmosferu, bilo je magično. Ti si jedno malo čudo od djeteta i mislim da si napravila još jedan odličan zadatak", komentirao je Enis Bešlagić.

"Da mi je netko ikada rekao da će jedna djevojka ovako otpjevati ovu pjesmu, je bih mu rekao da laže. Ti si još jedan put pokazala tu svoju široku lepezu talenata. Ovo je prvi put da čujem ženski vokal da pjeva ovu pjesmu i ježio sam se od glave do pete", zaključio je Mario Roth, koji je i tijekom cijelog Antonijinog nastupa stajao na nogama.

