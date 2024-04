Veliki povratak legendarne Grupe 777: Otkrivamo priče koje se kriju iza njihovih najvećih hitova!

70-ih i 80- godina prošlog stoljeća riječka Grupa 777 u regionalnoj glazbenoj povijesti ostavila je neizbrisiv trag. Nakon više od tri desetljeća stanke legendarne sedmice vraćaju se na scenu. Što ih je potaknulo na ponovno okupljanje, ali i kakve se zanimljive priče kriju iza njihovih najvećih hitova otkrili su našoj Anji Beneti za In magazin pred kojom su i uživo zapjevali!

Kako su članovi legendarne Grupe 777 izgledali i zvučali davne 1982., a kako dans, možete čuti u prilogu In magazina.

Teško je nabrojati sve hitove koje je iznjedrila legendarna riječka grupa, koja je ime dobila po dobitnom broju na jednorukom Jacku.

"Ne idi Gorane" i "Srce od papira" dvije su godine zaredom bile najizvođenije pjesme Zagrebačkog festivala . Nema festivalske pozornice na kojoj nisu nastupali , a na onoj Splitskog festivala čak 12 puta. U duetu sa Kićom Slabincem 1985. osvojili su prvo mjesto.

''Pri kraju je bila obiteljska kuća koju sam gradio. Septička jama nije bila još do kraja gotova i ja sam išao rašalvati, znaju zidari kad mičete daske i grede i pao sam sa daskama u otvor i kopmletno razderan došao u Split i tamo je premoćno pobijedila pjessam i onda su kolege kad su čule priču rekli, znaš ti onu priču kad netko upadne u govna onda ima sreću'', prisjetili su se.

Zanimljiva priča krije se i iza megauspješnice "Tko te voli više od mene", iz davne 1973.

''U Zadru kad je bend nastupao u Boriku, tada sam pitao jednu djevojku koja radi na recepciji ako zna kakav stih iz spomenara. Sjetimo su da su tadašnje geracije pisale spomenare jedan drugome, napisala je stih tko te voli više od mene nek još jedan list okrene, ali listova nemaviše, ja te volim ponajviše, to je mene oduševilo, i poslao sam tekst Miši Doležalu, on je dovršio tekst i to je bio hit koje je doveo do turneja...", prisjetili su se.

Na vrhuncu popularnosti imali su dva koncerta dnevno. Punili su najveće dvorane u bivšoj državi, odlazili na na višemjesečne turneje po Europi, Americi i SSSR-u.

''U originalu tekst je bio Žuto lišće ljubavi koji je bio tekst koji je pjevao Oliver kasnije, to je Ninčević radio tekst i napravio je na melodiju Ljiljane moj bijeli. Ja sam se oduševio tekstom ali je on u međuvremenu taj tekst odnio Runjiću koji je napisao Oliveru melodiju u međuvremnu. Onda smo mi stali i rekli što si to napravio? Kaže odužit ću se i napravi Liljane moj bijeli, ali možete i jedno i drugo pjevati...".

Nakon više od tri desetljeća diskografske stanke sedmice se vraćaju na scenu. Imaju novu pjesmu, a u planu je i novi album.

itton "ljudi zbuneni pitaju što je sad to !"

''Kraj sedmica tog razdoblja je bio kraj 80-ih na rubu 90-ih naprosto zbog zamora, gubljenja energije i stalnog čekanja da će se obnoviti i evo, nakon toliko godina ekipa se ponovo okupila. Neko vrijeme se vukla ta ideja i ta energija rasla i rasla dok nije došlo do početka ove godine... Andrej je mene nazvao i rekao imam jednu pjesmu, moraš preslušati, poslao mi je na mail Nema signala, ja sam bila oduševljena i rekla sam to je to.

Starim članovima Dalidi Kesar i Andreju Baši pridružil su se mlade snage Eva Rac i Jure Kaurloto.

Na dobro im poznatoj pozornici Zagrebačkog festivala legendarne sedmice mnogima će probuditi sjećanje , ali i dokazati da dobra glazba ploveći kroz vrijeme ne gubi svoj sjaj.

