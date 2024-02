Miroslav Škoro otkrio što je za njega svetinja u koju ne želi da se dira: ''Svatko ima pravo na to''

Miroslav Škoro priprema velik koncert u zagrebačkoj Areni krajem godine, a isti naziv ''Sve poštivam, svoje uživam'' nosi i njegov novi videospot. Što je za njega svetinja, u koju ne želi da mu se dira, zašto je ponosan na svoje pogreške i ožiljke u životu, ali i zašto Baby Lasagni skida kapu, iskreno je otkrio našem Davoru Gariću.

Nova pjesma Miroslava Škore ''Sve poštivam, svoje uživam'', baš poput šarolike ekipe u videospotu, prošla je ''sito i rešeto'' od nastanka do danas.



''To je jedna pjesma koju sam ja napisao za Slavonske lole prije 15-ak godina, recimo i kada sam dao Slavonskim lolama tu pjesmu, oni su mi je vratili nazad i rekli su da možda i nije baš najuspješnija i da bi bilo dobro da malo zašiljim olovku. Ja sam rekao OK i dao sam tu pjesmu drugom izvođaču i ta pjesma je postala vrlo popularna, ima jako puno prelgeda na YouTube-u, a onda sam mislio da je došlo vrijeme da i ja snimim tu pjesmu'', govori Škoro.



Isti naziv ''Sve poštivam, svoje uživam'', nosi i Škorin koncert u zagrebačkoj Areni 28. prosinca.



''Kad sam razmišljao kako napraviti jedan koncert u ZG Areni, a da se ne zamjeraš nikome, a da opet na neki način obranim to što ja jesam, onda sam mislio - pa najbolje to - sve poštivam, dakle svi dođite, punite, koliko god hoćete, radite što god hoćete - svoje uživam, OK, ja ću se potruditi biti to što ja jesam. Ja sam svašta radio u životu i radio sam puno grešaka u životu i imam jako puno ožiljaka, al sam na svaki ponosan, međutim te moje pjesme koje sam ja radio iz srca. Te pjesme zavrjeđuju ZG Arenu. Radio sam ja 2009., bilo je to puno, bilo je to dobro, ali sam uvjeren da će ove godine biti bolje'', kaže Škoro.



Uz dobru zabavu, poslat će Škoro i svoju univerzalnu poruku.



''Ja sam napisao ''Sude mi'', pa sude svima. Sude djetetu koje je lažno optuženo da je ukralo pekmez, a ukrao je ustvari brat ili sestra. Sude ljudima na svim razinama, sude i Bošnjacima i Hrvatima i Srbima i Makedoncima i Kosovarcima sude. Ja nisam napisao ''Sude nama Hrvatima'', ja nisam taj lik, mene je sramota toga, ali da, sve poštivam svoje uživam'', kaže.



Zato svojim tekstovima jasno daje do znanja što mu je najvažnije.



''Svetinja je svetinja, svatko ima svoju svetinju. Ja govorim o vjeri, ljubavi i domovini i nikada nisam govorio koja vjera, koja ljubav, prema čemu i kome, i koja domovina. Vjera, ljubav i domovina - svatko ima pravo na to'', govori Škoro.



Škoro nam je otkrio što misli o Baby Lasagni i pjesmi Rim tim tagi dim koja će nas predstavljati na Euroviziji, a ona uz pjesmu zahtijeva upečatljiv scenski nastup i mnoštvo popratnog sadržaja.



''Kako ja to ne razumijem, ne mogu to suditi zbog toga što sam ja u tom smislu doista konzervativan, tradicionalan autor glazbe, pa ne znači ako ja to ne razumijem, da to ne valja. Osobno mislim da je dečko napravio nešto što će na tom festivalu biti zamijećeno.

Dobro je da pokažemo da mi imamo...sad će to ispast jako loše, ali ću ipak reć...da i mi konja za utrku imamo! Da imamo ljude koji prate te trendove i da se mogu ravnopravno s tim nositi i tu kapa dolje tom dečku. Ono što mu ja samo želim s obzirom da je vrlo strelovito ušao u orbitu, ja bih volio da ga ne potroši hrvatski medijski prostor, i da s njim vodite ovakav razgovor nakon 30 godina ako je moguće'', kaže Škoro.



A koji je recept za dugotrajnost na sceni?



''Svaki puta moraš pogodit ukus publike i treba samo raditi. Trajanje je najteža disciplina'', zaključio je Miroslav Škoro.



Svoju prvu gitaru kupio je 1978., a kako Škoro zvuči gotovo pola stoljeća kasnije, provjerite u zagrebačkoj Areni 28. prosinca.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Baby Lasagna podijelio prvu fotografiju nakon pobjede na Dori, na njoj pozira s njemu najvažnijom osobom: "Jedna strašno emotivna slika"

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Reality miljenica javila se iz bolnice, zbog teške situacije u suzama je molila pomoć, a evo kako je sada!