Što domaćim zvijezdama predstavlja Uskrs? ''Obitelj na okupu, a i definitivno mir i zahvalnost'!'

Uskrs je prilika da se obitelji okupe i druže za blagdanskim stolom. Domaće su zvijezde u IN magazinu otkrile kako obilježavaju ovaj blagdan, tko pripremu blagdanske hrane prepušta u ruke drugima te u čemu najviše uživaju.

Uskrs je najveći kršćanski blagdan koji donosi nadu, mir i radost uskrsnuća. A poznat je i po tradiciji i običajima koji se štuju taj dan.



''Idemo na svetenje doručka u 6 ujutro, onda se svi ubijemo od tog doručka, ne možemo ručati jer je nama ručak u 12. To je zapravo jedini dan u godini kad je ručak u 15 sati kao u svim normalnim obiteljima. Tako da po tom je Uskrs kod nas poseban. Zapravo običaji su klasični'', priča Domagoj Ivanković.



''Kod kuće s obitelji u Osijeku. Uvijek isto, uvijek se zna kad idemo kod kumova, kad oni idu kod nas, poslije koje mise. Ja sam baš što se tiče blagdana osoba od tradicije'', govori Mia Dimšić.



''To je najveći katolički blagdan. Veselim se tom danu. Bitno je biti u krugu najbližih, najdražih, a to prakticiram već dosta dugo'', kaže Vladimir Kočiš Zec.

Sreća, zajedništvo i mir u krugu najbližih. To je ono što Uskrs mnogima predstavlja.

''Obitelj na okupu, a i definitivno mir i zahvalnost'', dodala je Domenica.

''Ja oduvijek volim Uskrs najviše od svih blagdana i to mi je najdraži blagdan'', kaže Ljupka Gojić Mikić.

''Uskrs je proslava proljeća, prije svega veliki balgdan uskrsnuće Isusa Krista, veliko veselje, velika radost, sajećam se kad su klinci bili mali bojanja jaja i sveg atog tradicionlano kako ide, i obilježavam ga obiteljski'', govori Sanja Doležal.

''Klasika, nije ništa specijalno, uz obitelj, ne volimo mi općenito raditi nekakav show oko blagdana nego je to stvarno, slavimo ono što stvarno je bitno i eto druženje, ljubav, hrana, naravno. Uvijek mora biti hrana na stolu, spiza to je najbitnije i tako klasika, kao i svaka obitelj'', kaže Lorena Bućan.



Bogat stol mami osmijeh na brojna lica, a najviše se uživa u tradicionalnim jelima.

''Luk, rotkvica, šunka, francuska, evo što god da kažete je savršeno, baš najbolja kuhinja koja postoji''', govori Mia Dimšić.

Sve dijete kojima se podvrgavamo padaju u vodu kada se na stolu nađu takve delicije. No kako bi blagdanski stol bio spreman, treba dobro zasukati rukave.I dok se jedni sami bacaju na pripremu delicija, drugi to prepuštaju u provjerene ruke.

Iako su pisanice još pretkršćanski običaj, danas su one postale simbol Uskrsa. Jaje predstavlja rađanje i novi početak, a u ukrašavanje se uloži i najviše truda

Uskrs bi bio nezamisliv i bez jedne simpatične tradicije - okršaja s pisanicama.

Mnogo radosti i vjere u ljepšu budućnost neka nam svima donese nedjelja Uskrsa.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Neda Ukraden ponosno je pozirala s kćeri jedinicom i zetom, pratitelji su iznenađeni koliko kćerka liči na pjevačicu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nina Badrić pokazala kako izgleda kad opere kosu i iznenadila izgledom: "Čovječe, nisam prepoznao ženu!"