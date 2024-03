Tko je kćer naše dance kraljice Elle koja pjeva hit ''Iza ponoći''? S njom je bila nedavno na pozornici zagrebačke Arene!

90-ih godina žarila je glazbenom scenom. Ellinu pjesmu ''Iza ponoći'' od riječi do riječi pjevaju i današnji klinci. S mamom na pozornici voli je zapjevati i njezina kći Rozi. Sa šesnaestogodišnjom nasljednicom hrvatske dance kraljice upoznat će vas naša Anja Beneta.

Ovako zvuči kad dance kraljica mikrofon podijeli sa svojom princezom. Da jabuka ne pada daleko od stabla, dokaz je šesnaestogodišnja Rozi, koja je od mame Elle naslijedila glazbeni gen.

''Htjela bih ići maminim stopama. "Htjela bih se prijaviti na neki glazbeni show jer želim sebi zadati izazov da pokušam razbiti tu tremu koju imam jer volim pjevati i pjevam sebi za dušu, ali me uvijek bilo malo sramota pustiti glas pred nekim. Već mi je ponuđena jedna pjesma, ali ne opterećujem se s tim, ali nadam se da u budućnosti to možda i snimimo jednom'', kaže Rozi.

"Ona izvrstan sluh ima, davno je primljena na violinu uz najbolje ocjene, no međutim iz zdravstvenih razloga morala je prestati svirati violinu. To je nešto u njoj, bacila sam ju malo u vatru i pobjeđuje tremu trenutno'', priča Ella.

Vatreno krštenje Rozi je imala, ni manje ni više, nego u zagrebačkoj Areni. Mami se pridružila na pozornici Mega Dance partija.

"Pjevala sam live i imala sam tri prateće pjevačice. Jedna od te tri prateće pjevačica je bila moja kćer...", govori Ella.

"Osjećaj je bio stvarno predivan pošto je to veliki događaj, pogotovo što sam s mamom. Trema je bila velika, ali nekako po mojim izrazima lica, pokušavala sam to ne toliko dobiti na kamerama, ali me svejedno bilo malo strah, ali drago mi je što se to dogoidlo i što pokušavam tu tremu razbiti ...", govori Rozi.

Lijepa učenica drugog razreda srednje škole, osim s mikrofonom, odlično se snalazi i s odbojkaškom loptom u ruci. No, nisu to jedini talenti Eline nasljednice.

''Ona mi je bila stilista za Mega dance party'', kaže Ella.

"Mama obožava čizme , ja sam kod jedne poznate pjevačice na Tok Toku vidjela takve čizme i samo sam ih rekreirala što sam bolje mogla s resama, poljepila, ščačkala, tako da valjda je ispalo dobro'', govori Rozi.

Dok se Rozi tek sprema u pohod na glazbenu scenu, njezina mama u studiju radi punom parom. Snimila je duet s Renmenom, a publiku je počastila i novim singlom "Luca".

"Luca je jedna pjesma koju sam napisala prije nekih 20-ak godina i bila mi je u ormaru. Pjesma je na engleskom, napisala sam ju svom jednom susjedu, zajedno smo pili kave... I Dj Matej napravio mi je pjesmu koja mi zvuči apsolutno onako kako sam ju zamislila i kako ju osjetim.Jako sam sretna jer zvuči tako dobro...'', kaže Ella.

Sreći nema kraja ni što će svoje najveće hitove odjenuti u novo glazbeno ruho.

"Napokon sam našla čovjeka, producent Dobi mi radi remix Iza ponoći, no međutim spojit ćemo nekoliko pjesama tako da ćemo napraviti mix pjesama u potpuno novom ruhu. Mislim da će biti super. ovi su rekli: brutalno je dobro!", govori Ella.

Nedavni spektakl u zagrebačkoj Areni dokaz je da dance generacija još uvijek ne spava iza ponoći. S nestrpljenjem čeka nove pjesme ikone hrvatske dance glazbe.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Lana Jurčević iznenadila rijetkom objavom partnera s kojim je dobila kćerkicu čije ime još ne znamo, pokazala je kako uživa s njihovom djevojčicom!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Daria Lorenci i njezin samozatajni suprug prije 15 godina bili su u slatkom iščekivanju, a dočekalo ih je pravo iznenađenje!