Upoznajte DJ senzaciju iz Šibenika, 11-godišnjak već odrađuje nastupe za ljubitelje elektroničke glazbe!

Akter naše sljedeće priče ima tek 11 godina. Velik je zaljubljenik u elektroničku glazbu, a već je priznati DJ. Koji su još neostvareni snovi šibenske senzacije, kako ga nazivaju, doznao je naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Malo tko bi rekao da se iza ovakvog zvuka krije jedanaestogodišnjak. Upravo Mihael Pavić iz Šibenika, umjetničkog naziva DJ MichaelX, pokazuje kako za raditi ono što voliš ne postoje dobne granice. Njegovi nastupi već su popraćeni gomilom oduševljene publike.



''Osjećaj je uvijek predobar. Lijepo je vidjeti, lijepo je vidjeti da ima puno ljudi u parku i većina tebe gleda i dosta bude zabavno. Jedino bude malo treme prije nastupa zato šta je meni glavna stvar koje se bojim na nastupu da mi CD prekine jer mi se to nekad zna dogodit doma'', kaže Mihael.



No, uz mnogo vježbe, svoje nastupe Mihael dovede do savršenstva. Polaznik je petog razreda osnovne škole te ujedno pohađa glazbenu školu u kojoj se opredijelio za trubu. Iako je odličan učenik, škola ga, kaže, manje zanima od glazbe.



''Ne volim školu baš. Mislim volio sam je do petog, peti razred je sad prenaporan konstantan stres i to'', kaže Mihael.



A stresa se mladi DJ najbolje rješava kada se zatvori u sobu i uhvati stvaranja vlastite glazbe. Zasad na youtubeu ima 5 autorskih pjesama. I kaže - svaka nova pjesma je bolja od prethodne.



''Tata mi je za rođendan kupio licencu koja je dosta skupa. Radim pjesme, zadnja pjesma koju sam napravio i koja je na youtube, radio sam je 3 dana. Prije je to bio samo jedan žanr i ništa drugo ne volim. Sad volim sve dobar mi je drum and bass, dubstep. Čak i nekad u slobodno vrime slušam i druge žanrove koji nisu elektonički npr. neka rock glazba i to je to'', zaključio je Mihael Pavić.



Ljubav prema glazbi otkrio je s pet godina, kada mu je tetak pustio na računalu snimku festivala elektroničke glazbe u Miamiju, Mihael se odmah zaljubio u ovaj tvrdi zvuk i poželio vidjeti se upravo na toj pozornici. Ponukani svjetski poznatim DJ-ima, pitali smo ga kako on stoji s obožavateljicama.



''Ne znam je li ih imam ili nemam ali sigurno nemam nijednu simpatiju i nikad je nisam imao. Nije da nemam vremena nego ne da mi se. Skoncentriran sam ja na sve, volim se družit s prijateljima, sa obitelji i sve to volim ali ljubav ne baš, to malo dalje, to može čekati za srednju školu ili fakultet'', zaključio je Mihael.



U svemu što radi ovaj mladi glazbenik neizmjernu potporu ima od svojih roditelja, a upravo ga oni uče da ništa nije nemoguće ako imaš želju i volju za tim. Kako je krenuo, zasigurno ćemo Mihaela jednog dana slušati i na pozornici u Miamiju.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Cijela karijera stoji mu u sjeni slavne sestre, a prošlo ljeto posjetio je i Lijepu našu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša televizijska voditeljica pokazala je kako izgleda njena kći, dobila ju je u braku s drugim suprugom