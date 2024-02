Cijela karijera stoji mu u sjeni slavne sestre, a prošlo ljeto posjetio je i Lijepu našu

Eric Roberts cijeli je život u sjeni svoje slavne sestre Julije Roberts, no i on je vrlo uspješan u filmskom području, evo kako izgleda i čime se bavi.

Ime Julije Roberts već je godinama jedno od poznatijih u holivudskoj i filmskoj industriji diljem svijeta, no u njenoj sjeni već je godinama njezin brat Eric Roberts.

Iako manje poznatiji javnosti, Eric je također vrlo poznat u filmskoj industriji i bavi se glumom. Prošle godine uloga ga je donijela i u Hrvatsku gdje je snimao film ''Wrongful death''.

Iako je svijetu danas nešto bliža i poznatija njegova sestra Julija, Eric je taj koji je u obitelji prvi ostvario značajnije uloge, i uveo sestru u filmski svijet. Dobitnik Zlatnog globusa i 1986. nominiran je i za Oscara, no uzlaznu putanju karijere preusmjerila je dugogodišnja ovisnost o kokainu i marihuani.

Iz ponora ga je trgnula supruga Eliza. Glumica i casting menadžerica postavila je ultimatum, ili ona ili ovisnost, zbog čega je i danas ističe kao glavnu i odgovornu za to što još uvijek radi.

''Biti u braku 30 godina sa ženom koja je puno pametnija od mene i dolazi iz holivudske kraljevske loze, tata joj je režirao filmove poput COndor, Out of Arika, The wa we were, mama sve epizode Lucy osim crno bijelih, i onda bi mi znala reći kada nisam na svojoj razini, kad nisam ono što trebam biti i slušao sam je i to funkcionira'', rekao je Eric prošle godine za In Magazin.

Eliza i Eric imaju kćer Emmu, također vrlo popularnu glumicu.

66-godišnji Eric tijekom svog života bio je i zvijezda brojnih spotova slavnih zvijezda, od Mariah Carey do The Killersa, točnije za pjesme ''It's Like That'', ''We Belong Together'', ''Down A** Chick'', ''Down For U'', ''Mr. Brightside'', ''Miss Atomic Bomb'' i mnoge druge.

