Slavni brat još slavnije Julije Roberts holivudski je rekorder u snimanju filmova, a jedan od posljednjih doveo ga je u Hrvatsku!

Eric Roberts sa 66 godina na setovima provodi više od 200 dana na godinu. U razgovoru s našom Aleksandrom Keresman za In magazin otkriva kako je njegovu karijeru obilježio brak, koja je tajna 30-godišnje ljubavi s Elizom, stigne li se baviti unucima te je li napokon promijenio mišljenje o hrvatskoj kuhinji.

Sive i hladne siječanjske dane nakratko je na domaćem terenu razigrala jedna holivudska ekipa. Baranjom su se tako prošetali Eric Roberts i Michael Pare, glumački veterani koji su, pod producentskom palicom Vjekoslava Katušina, završili snimanje filma Wrongful death, upravo u Belom Manastiru.

Pogledaj i ovo Posramljena je i razočarana Chandler se raspričao o detaljima veze s jednom od najljepših žena, a ona je zbog svega ostala potresena!

''Eric je bio prvi koji mi je prije 6 godina dao priliku da radim s jednim čovjekom iz Hollywooda i nakon što je bio tu i svidjelo mu se ponašanje na setu, kako se držimo kao obitelj i nema deranja nema vikanja ničega, i vratio se u Ameriku i pričao o tome i odmah su došli pozivi od Toma Seizmora, Michaela Parea, Christopha Lambertsa, tako da su se vrlo poznati divni glumci javili. Ako se snima nešto u Hrvatskoj onda svi pričaju samo o Dubrovniku, zlatni grad, ili Zagreb, ili Pula, ali Baranja je predivna mi možemo ovdje snimiti sve nebitno jel horor triler, akcija, drama komedija'', objasnio je Vjekoslav Katušin.

U ovom trileru radnja se vrti oko nastojanja Davida Moorea, kojega glumi Michael Paré, da otkrije pravu istinu o tome što se dogodilo s njegovim sinom, odnosno tko mu je i zašto oduzeo život. Nastoji to doznati od Sophie McElroy, kćeri senatora McElroya, kojega glumi Eric Roberts.

''Nisam imao prilike glumiti uz njega, bio sam u istim filmovima kao on zato sam rekao da je ovo jedna od možda prvih situacija gdje glumimo zajedno, to jest snimali smo film prije 30-tak godina gdje smo imali neku interakciju ali na ovom smo postali prijatelji'', ispričao je Michael Pare.

Što je Erica Robertsa ponukalo da prihvati Vjekoslavovu pozivnicu da dođenazad u Hrvatsku i radi na još jednom projektu s njim?

''Rad s njim je i prvi put bio jako zabavan, jednostavno mi se sviđa, pokazao mi je projekt bila je to odlična uloga, on je super tip i to je Hrvatska zato sam rekao evo me odmah'', objasnio je Eric koji je zadnji put kad je bio u Hrvatskoj rekao da nije bio impresioniran hranom, no sad je promijenio mišljenje.

''Naučio sam jesti lokalnu hranu ovdje, evo baš jučer i bila je odlična, ispričavam se na izjavi od ranije'', rekao je Eric Roberts.

Lako mu je oprostiti pokoju opasku na hranu s obzirom na to da je tek sada prvi put dobio priliku vidjeti i okusiti nešto van seta i hotelske sobe.

Iskušali su, priznaju, popriličan broj slastica, koje je najviše procjenjivalo Micahelovo nepce. Naime, glumac mnogima poznat po ulozi u filmu Cijena istine, prije zarona u glumačke vode školovao se za profesionalnog kuhara.

''Uvijek sam se divio slastičarima jer to je umjetnost, puno je tu kemije i mjerenja i pažnje jer to jesu kemijske reakcije. Ovdje jako dobro pripremaju čokoladu ovdje i koriste samo maslac, to je pohvalno'', zaključio je Michael Pare.

Obojica su i u šestom desetljeću života jedni od zaposlenijih holivudskih imena. Eric je dapače rekorder sa preko 700 filmskih naslova, a dan danas na setovima provodi barem 200 dana u godini.

A što je s ostatkom godine?

''Imam svoje konje, ženu, troje unučadi, 3 godine, 2 godine i jedno sasvim novo tako da sam poprilično zaposlen'', kaže Eric.

Iako je svijetu danas nešto bliža i poznatija njegova sestra Julija, Eric je taj koji je u obitelji prvi ostvario značajnije uloge, i uveo sestru u filmski svijet. Dobitnik Zlatnog globusa i 1986. nominiran je i za Oscara, no uzlaznu putanju karijere preusmjerila je dugogodišnja ovisnost o kokainu i marihuani. Iz ponora ga je trgnula supruga Eliza. Glumica i casting menadžerica postavila je ultimatum, ili ona ili ovisnost, zbog čega je i danas ističe kao glavnu i odgovornu za to što još uvijek radi.

''Biti u braku 30 godina sa ženom koja je puno pametnija od mene i dolazi iz holivudske kraljevske loze, tata joj je režirao filmove poput COndor, Out of Arika, The wa we were, mama sve epizode Lucy osim crno bijelih, i onda bi mi znala reći kada nisam na svojoj razini, kad nisam ono što trebam biti i slušao sam je i to funkcionira'', kaže Eric.

Koja je onda tajna 30-godišnjeg uspješnog braka?

''Dvije stvari, jednostavne ali komplicirane. Apsolutna iskrenost, to je izlizana riječ ali vrlo teška i seks, morate imati oboje da bi veza funkcionirala'', kaže.

Mnoge su žene u mladosti za njime uzdisale, a čak je i supruga, upoznavši ga na avionskom letu u prvi tren pomislila kako je malo preljepuškast. No nakon fatalne automobilske nesreće zbog koje je završio u komi i na zahvatima rekonstrukcije lica, izgled mu se ponešto promijenio i ogrubio, te ga pretvorio u idealnog kandidata za brojne uloge negativaca.

''Zlikovci su najzabavniji, dobijete najbolje aute, oružje, kul odjeću, ludu seksi djevojku i gotovo uvijek umrete, tako da je zabavno igrati ih'', priča Eric Roberts.

Je li istina da su vas nakon filma star 80 žene zaobilazile jer ste bili previše uvjerljivi?

''Oh, malo se osjećam loše zbog toga, ali da primjećivao sam kad bi žena na ulici krenula prema meni primijetila bi me i odjednom prešla cestu, stvarno mi je bilo žao, samo sam glumac'', kaže Eric.

I dok se neke mlađe generacije možda pitaju odakle im je poznato ovo markantno lice, odgovor će pronaći u brojnim videospotovima. Eric je naime velika zvijezda među glazbenicima, od Mariah Carey do Rihanne.

''Prvi spot koji sam snimio bio je za Killerse, nazvali su me ponudili mi to i odbio sam jer nisam znao bolje, nisam gledao MTV ali onda su me djeca napala: Jesi li normalan, zovi nazad i reci da prihvaćaš! I jesam rekao sam im djeca su me upozorila da sam napravio grešku mogu li biti u vašem spotu. Završio je na prvom mjestu i onda sam dobio gomilu ponuda, Mariah Carey, 50 cent i svi su završili na prvom mjestu ljestvica tako da sam platinast kad govorimo o video spotovima'', ispričao je Eric.

I popularan u hrvatskim krajevima, u kojima ga se nadamo ponovno sresti.

Nadam se da ovo nije Ericov posljednji posjet Hrvatskoj, a planira li još projekata tu možda s Vjekoslavom?

''Hvala vam što ste to rekli! Volim ovog tipa, vašu zemlju i hranu'', rekao je Eric.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jelena Rozga razočarana zbog poteza na koji je bila prisiljena: "Žao mi je najviše zbog moga grada, moga Splita"

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Nekad i sad Prije 25 godina bila je najljepša sportašica Hrvatske i Europe, pokorila je i modne piste, a evo što radi otkako se povukla iz javnosti



''Na stolu imamo 4 projekta, dva velika, u kojima je Eric tako da vidjet ćemo uskoro'', otkrio je Vjekoslav Katušin.

Do tad Erica možete gledati na velikom platnu uz bok Brada Pitta i Margot Robbie u filmu Babylon, koji bi, šuška se, mogao osvojiti i nominacije za Oscara.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.