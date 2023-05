U nedjelju posljednja epizoda Survivora, doznajte tko će odnijeti titulu pobjednika!

Nakon tri mjeseca napornih izazova, boravka u surovoj divljini i potpune izolacije od suvremenog svijeta, kandidati Survivora došli su do finalnog tjedna avanture u Dominikanskoj Republici. Samo najbolji, najsposobniji i najmudriji kandidati iz plavog i crvenog tima uspjeli su dogurati do kraja, no titulu pobjednika u svakom timu može odnijeti samo jedan kandidat. Tko će to biti, saznajte u nedjelju!

Jedanaest pojedinaca preživjelo je tri mjeseca boravka u surovoj divljini i došlo do finalnog tjedna u Survivoru. A koga bi izdvojili kao pravog Survivora, upitali smo plavi tim!



''Za mene je od svih natjecatelja...bila Sanja'', otkrila je Anđela Čačić.



''Definitivno Antonia...koliko je rasturala'',dodala je Nora Dominko.



''Ovogodišnji pravi Survivor je Sanja. Šalim se. Iz struje A. I to se šalim'', dodao je David Bublić.



''Izdvojit ću Sanju i Denisa, Noru. Evo njih troje ću izdvojiti'', rekla je Antonia Ivić.



''Za mene je sigurno Denis...'', zaključio je David Bublić.

A u nedjelju ćemo saznati tko će od njih i osvojiti titulu pa nikako ne propustite finale Survivora 28. svibnja na Novoj TV!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Prvi televizijski intervju Nenada Tatarinova: Evo što nam je sve otkrio o braku s Majom Šuput i o bolesti s kojom se suočio još u osnovnoj!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nikad golišavija Ivana Knoll strateške dijelove pokrila samo biserima, a svi zumiraju jedan detalj: "O moj Bože!"