Od pobjednika Masterchefa do suvlasnika restorana u Splitu: Ivan Temšić otkriva nam tradiciju na blagdanskom stolu!

Na Badnjak se zasigurno može osjetiti zajedništvo u svakom domu. Uz tradicionalno kićenje drvca te uređenja doma, pripremaju se i posebna jela. Vječna je dilema s kojim se jelom uhvatiti u koštac, no umjesto eksperimentiranja, najbolje je držati se tradicije. S tim se slaže i pobjednik Masterchefa Ivan Temšić, koji je našem Hrvoju Kroli za In magazin otkrio što se kod njega u domu sprema na Badnjak.

Ivan Temšić priznaje kako se nije bilo jednostavno prilagoditi životu u gradu podno Marjana, no ipak brzo je prihvatio tradiciju i svojeg prvog bakalara kojeg je pojeo na Badnjak uvijek će se sjećati.



''Prvi put kad sam ga pojeo i baš se najeo bilo je kad ga je radila djevojkina majka na bianco i bio je stvarno odličan. Ja sam nakon toga ima neke pokušaje i izrade ali nije to bilo to'', priznaje Ivan.



No, Ivan napominje kako u svemu treba biti ustrajan, tako se i on godinama vježbao i došao do po njemu, odličnog recepta za savršen bakalar za Badnjak. Ovo je njegov prijedlog koji može i vama koristiti ove blagdane.

''Bakalar bianco – blago skuhani krumpir, ja to radim na malo drugačiji način. Zašufigan kapule, dosta dosta češnjaka i petrusimula, jako puno maslinovog ulja. Bilo bi najbolje domaće, pogotovo sad kad imamo i mlado ulje. Dobro sve termički obraditi uz podlijevanje vodom od samog bakalara. S druge strane bakalar na crveno – klasika, kapula, luk, šufiganje bakalara, bijelo vino, rekli bi koje pijemo to i koristimo za kuhanje. Malo prošeka i domaća kvasina uz dodatak malo šalše i mislim da je to to'', kaže.



Bakalar je Ivan prethodno namakao dva dana i očistio od kostiju, nakon toga je krenuo spajati okuse. Bakalar su nekada nazivali i sirotinjskim jelom, a danas je svrstan među najvećim delicijama. Ukoliko netko ne voli okus ove ribe ili si je ne može priuštiti Temšić ima dodatni prijedlog.



''Smatram da bi nekakva slična priča za bakalar bila odlična s molom ili oslićem. Dosta je pristupačan i jednostavan, malo ga prokuhati i očistiti. Neće dati baš sličnu aromu ali smatram da bi se ljudi trebali poigrati. Isto tako i brudet, što više raznolike ribe, možda nešto što bi ribari stavili sa strane ili bacili, nešto što se na peškariji ne bi prodavalo nužno. Ali ja sam nekako kroz svoje iskustvo naučio i od svojih mentora, što različitije i sirotinjskije je uvijek i bolje'', kaže.



Ivan je nakon pobjede u Masterchefu odlučio ići polako. Prvo je ulagao u svoje znanje i iskustvo, a onda se nakon dvije godine odlučio uz pomoć partnera otvoriti restoran s tradicionalnom dalmatinskom spizom. Blagdani za ovog prigorca sa splitskom adresom imaju posebno značenje.



''Božić je za mene svakako, obitelj, tradicija, uspomene. Ćaća me odgojio da se bor kiti za Badnjak, to je u Splitu malo drugačije, jer svi vole da je raskošno i lijepo čak i mjesec dana ranije. Poštujem tu tradiciju, kod nas je jednostavno. Mater pripremi 100 vrsta kolača i svega ostaloga ali bi najviše trebali cijeniti prijateljstvo i toplotu oko sebe i taj bi materijalizam bi trebao biti po strani pogotovo sada u ova vremena koja su oko nas'', zaključio je Ivan.



Blagdane će provesti s dugogodišnjom djevojkom Gabrijelom, a na pitanje hoće li se ubrzo možda ćuti crkvena zova, Ivan ima spreman odgovor.

''Ajmo sad zapjevati jednu pjesmu – Ljubav može biti iskrena i bez vjenčanoga prstena. Nekako sam sad fokusiran na karijeru, smatram da moram 100 posto sebe dati u to i sve je to u redu, ljubav je tu u pozadini'', kaže.



Ljubav i karijera, to je trenutno Ivanu najbitnije. A mi se nadamo da će mu se ostvariti sve onako kako je i zamislio.



