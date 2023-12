Snimio je najpoznatiju božićnu pjesmu, a evo kako danas izgleda pomalo zaboravljeni glazbenik koji je ostao u sjeni slavnog Georgea Michaela!

Andrew Ridgeley je uz Georgea Michaela činio grupu Wham! čiji je hit "Last Christmas" ovih dana po prvi put završio na prvom mjestu britanske top ljestvice.

Pjesme grupe Wham! "Last Christmas" iz davne 1984. godine postala je jedan od zaštitnih i prvih znakova dolazaka Božića i blagdana, a koja se i danas emitira na svjetskim radijskim postajama.

Ovih dana ispisala je i povijest i to nakon što se našla na prvom mjestu najslušanijih pjesama tijekom božićnog razdoblja, što je jedan od članova grupe, pokojni George Michael oduvijek priželjkivao, a to tome se oglasio i njegov kolega Andrew Ridgeley. On je izjavio kako bi George bio izvan sebe da zna da je njihova pjesma završila kao broj jedan britanske top ljestvice.

60-godišnji Andrew pritom je otkrio i da su njih dvojica uspjeh Whama! uvijek mjerili pozicijama na top ljestvicama i kako bi bili razočarani kad bi završili na drugom mjestu.

"George bi bio izvan sebe što je nakon svih ovih godina konačno i to dobio. On i ja glazbu smo percipirali uglavnom u smislu službenih top lista i naš uspjeh uvijek smo kontekstualizirali uspjehom na ljestvici. Bilo je veliko razočaranje za obojicu kada ne bi dosegla broj jedan jer je po našem mišljenju bila je stvorena za to. Da nije bilo pjesme benda Band Aidsa "Do They Know It's Christmas?" vjerojatno bi bila prva. To će puno značiti za naslijeđe Whama!, to je kruna slave", zaključio je.

Vječni favorit iz 1984. godine, autora Georgea Michaela, bio je na vrhu ljestvica u prošlosti, ali nikad u zadnjem tjednu prije Božića. Bio je uskraćen za prvo mjesto zbog pjesme "Do They Know It's Christmas?" i utrka za prvo mjesto je uvijek bila tijesna jer su je vodili protiv Mariah Carey, The Pogues i Sama Rydera i njihovih božićnih klasika.

