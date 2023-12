Klapa Intrade ponovno oduševila Zagreb, a otkriveno je i što je legendarni Oliver rekao za Tomislava Bralića!

Tomislav Bralić i Intrade tradicionalnim koncertom u Ciboni oduševili su Zagreb. Snijeg koji je tu večer pokrio grad uspjeli su otopiti svojim hitovima koje je publika s njima uglas pjevala. Zašto je ovaj koncert Braliću toliko poseban te što je o karizmatičnom pjevaču rekao nezaboravni Oliver otkriva Ana Vela u prilogu IN Magazina.

Glazbena tradicija s potpisom Tomislava Bralića i klape Intrade već 17 godina ne gubi svoj sjaj.

"Valjda je to zbog naših pjesama, valjda je to zbog ne znam, svaki put kad ljudi idu s našeg koncerta doma, kažu da je bilo dobro i da će doći i dogodine“, izjavio je Bralić.

Koncert padne u vrijeme došašća.

"To je lijepo vrijeme i onda smo malo više u kući, pali se vatra, čekamo tu buru. Svi se skupimo u vrijeme Božića, dođe obitelj i svi smo zajedno. Ja volim to, a volim i te božićne pjesme koje su sve kao da su ih klape pjevale melodiozne. Mi ih pjevamo i na našim koncertima, tako da volim ovo vrijeme došašća i adventa", priznao je Bralić.

Ovaj nastup Braliću je bio osobito poseban jer im se prvi put pridružio Orkestar Josipa Cvitanovića: "Sad smo sami, ali opet nešto novo je donijela Klapa Intrade, sve pjesme su u novom aranžmanu i ja se nadam da će to lijepo zazvučati i da će pjevati s nama".

"Sjećam se Olivera Dragojevića koji mi je jednom prilikom rekao - Suki da je Bralić u Americi on bi napravio svjetsku karijeru, a ja mu kažem Oliver on ti nikad neće, njegova ti je Hrvatska, Zadar, Bibinje i on može samo ovdje pjevati i širiti hrvatsku pjesmu u cijeloj Hrvatskoj i van Lijepe Naše", otkrio je organizator koncerta Zvonimir Sunara Suki.

"Teško mi je govoriti o meni, ali ja nastojim biti normalan. Živim u Bibinju kod Zadra, kuća, djeca, obitelj, pođem malo do grada subotom. Eto jednostavno živim, klapa mi je druga obitelj i ja se nadam da me nitko neće demantirati, ja se nadam da sam još uvijek normalan", zaključio je Bralić.



"To je jedna baš sjajna družina, klapa u pravom smislu riječi i kad s njima sjedite morate uvijek biti spremni na zafrkanciju. Morate imati spreman nekakav gard jer uvijek će se u jednoj dobroj atmosferi našalit se, a zapjevat će vam nakon 10-15 minuta sebi za dušu", izjavio je vlasnik i direktor diskografske kuće Branko Paić.

