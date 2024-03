Tko se skriva iza misterioznog ženskog glasa u kvizu Joker? Upoznajte Franinu vokalnu partnericu!

Misteriozni ženski glas kviza Joker već jako dobro poznajete, no mi vam u idućoj priči otkrivamo tko se krije iza njega. Katarina Moškatelo, spikerica je i voditeljica koja svoj glas godinama posuđuje u različitim medijima. Za In magazin otkriva kako to izgleda kad ga prepoznaju u trgovini ili salonu te koji su trikovi za razbijanje treme prije javnog nastupa.

Lice je ovo koje stoji iza, sada vam već dobro poznatog glasa, kviza Joker. Katarinin baršunasti vokal, koji je godinama ispunjavao radijski eter, stajao iza niza reklama, dočekao vas u kinu ili na samoposlužnim blagajnama, postao je njezin zaštitni znak.

''Bilo da je sastanak, druženje, da dođem u frizerski salon doslovno ljudi reagiraju aha poznat mi je taj glas, vi ste? I onda skuže da mi nemaju pojma lice ali tu negdje. Posebno kad sam bila na radiju bilo u ljekarni ili mesnici, plaćate karticom i bude aaa vi ste Katarina Moškatelo, mi smo bili uvjereni da ste vi tamna gospođa od kojih 60 sa punđom'', priča Katarina Moškatelo.

Sada kad smo razbili mit osobe koja stoji iza tajanstvenog glasa kviza Nove TV, doznajemo koliko uživa u ulozi vokalne partnerice Frani Ridjanu.

''Predivan projekt potpuno drugačiji od svega na našem tržištu i na našim malim ekranima, samim time mi je baš bila čast što sam bila izabrana kao vokal koji će pratiti sve te fun factove i između ostalog i Franu i svakog natjecatelja i družit se s tom publikom. I ono što je meni najzanimljivije do sada smo uvijek imali takav tip kviz showova rezerviranih za određene ljude i nekako šira masa to gleda, ah to nije za mene, to je za intelektualce, ne zašto, apsolutno Joker bi trebao biti kviz za svakoga tj učimo kroz njega na zabavan način tj neposredan, veseo, vrckav način'', priča Katarina.

A ovaj angažman donio joj je i malu prednost. Zbog iznimne količine podataka i trivije koju pomno iščitava za svaku emisiju, mogla bi lako konkurirati kao vješt natjecatelj na kvizovima znanja.

Razmislit ću o tome, iznimno cijenim gospodina Grgića i Kovača koji su pripremali sama pitanja za kviz, hvala im puno zapravo jer imala sam osjećaj cijelo vrijeme snimanja da sam konačno par stepenica iznad i malo pametnija.

Ipak, zasad se oslanja na svoj najjači adut, koji brusi i čuva svakodnevno.

''Bilo bi dobro na neke stvari pripaziti poput paprene hrane, ledenih napitaka i slično, to je ono čega se čuvam, niti u ljetnim mjesecima ne pijem hladno.Trening kao takav dosta je bitan, vježbe disanja su bitne, nekakav fokus na kojem se radi'', kaže.

Svoje bogato iskustvo i kao turističkog vodiča, spikera te voditeljice evenata, danas rado prenosi na druge, pripremajući ih za taj zastrašujući nam pojam javnog nastupa.

''Smireno disanje, tri izdaha tri udaha kratka i zadržat to barem desetak sekundi, fokusiranje na određenu točku, guranje zida. Često ljudima nedostaje samopouzdanja kad stanu pred kamere, ja koliko god sam se veselila ovom našem druženju nije mi bilo svejedno ali guranje zida je jedna odlična varijanta gdje osvjestite sebe, svoju snagu iznutra, posturu i dobijete tu neku sigurnost'', kaže Katarina.

A nakon godina posuđivanja glasa, ipak su ostale neke neostvarene želje.

''Recimo nisam do sada narirala dokumentarac, neizmjerno bih voljela to, nisam snimila svoju navigaciju prvu ni zadnju u životu pa …na idućem skretanju skrenite desno možda dođe u nekom trenutku i na moj meni'', kaže Katarina.

A od ovoga tjedna, za gledatelje stiže i ''Moj Joker'', interaktivni kviz u kojemu će moći sudjelovati tijekom emitiranja kviza, putem svoje aplikacije DNEVNIK.hr. Sve što će trebati napraviti jest registrirati se u aplikaciji, pozorno pratiti kviz Joker i skenirati QR kod kada se pojavi na ekranu za vrijeme kviza te odgovoriti točno na ponuđeno pitanje. Budite uz kviz Joker, zaigrajte ''Moj Joker'' i osvojite nagrade Nove TV.

