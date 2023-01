Mnogi ne znaju da je za profesionalne početke Tedija Spalata zaslužan otac jednog našeg omiljenog glazbenika!

Tedi Spalato jedan je od zaštitnih znakova Dalmacije. Iskrenim i intimnim stihovima, punim emocija, njegove su pjesme ljubavne, a najnovija je priča o onoj nesretnoj. Srećom, nije autobiografska. Život dijeli s partnericom Brankom, uz koju je počeo vježbati pilates, a čime se još bavi ovaj legendarni glazbenik, saznala je Dorotea Filipaj za In magazin.

More, Dalmacija i ljubav nepresušan su izvor inspiracije za jednog od naših najdugovječnijih glazbenika. Tedi Spalato predstavio je publici novi singl "Ime mi je nevažno" na istoimenom albumu.



''Taj čovjek koji to priča je zapravo ostao negdje u tišini, ona mu se više ne javlja, nema poziva, nema kad ćemo se vidjeti. Dakle, njegova situacija je ono ''Ime mi je nevažno'', ne zoveš ga, taj čovjek polako gubi tlo pod nogama'', priča Tedi.

Njegove popularne šansone intimne su i nježne, a najčešća im je tema ljubav. Ovoga puta radi se o onoj nesretnoj, no pjesma nije autobiografska.



''Postoji osoba, Branka. Bavi se sa jogom, sa pilatesom'', rekao je.

Prije 2 godine, 18 godina mlađa Branka i Tedi upoznali su se u teretani. Iako je od dizanja utega brzo odustao, Tedi kaže da se uz pilates, jogu i svoju instruktoricu osjeća kao mladić.



''Tako da mi ona pomogne često, ajde sada ćemo raditi, pa onda daje određene vježbe koje su zahtjevne, izgledaju naoko vrlo jednostavne, ali recimo kad radite pilates, nije to baš tako'', priča Tedi.

Prije 4 godine, poznati je glazbenik vrevu splitskih ulica zamijenio mirnijim životom u Solinu. Osim adrese, promijenio mu se i stil života.



''Puno se glazba sluša, pa onda se rade raznorazne stvari, hobiji, restautiram stare instrumente, stare automobile, brodove'', priča.

Ovaj 68-godišnjak nema namjeru umiroviti se, a u novom životnom desetljeću želi da ga zdravlje i dalje izvrsno služi.



''Ja se svakom danu sad veselim i evo, ono, svaki mi je dan ispunjen i kad kažem predaleko, eto želio bi da ono što jest se nastavi pa što sudbina odluči kada koliko i gdje'', kaže.

Profesionalno se glazbom bavi više od 40 godina, a s obzirom na to da dolazi iz glazbene obitelji, kako kaže, jabuka nikad ne pada daleko od stabla. Prvi instrument:



''Poslao mi je iz Amerike od moga oca otac, poslao mi je jednu malu harmoniku kad sam imao 2 i pol godine, ja se čak sjećam nekih detalja kad sam ja to nešto prčkao s prstićima, to su zapravo bili početci'', prisjetio se.

Mnogi ne znaju da je za Tedijeve profesionalne početke zaslužan cijenjeni mentor Ljubo Stipišić. Gibonnijev otac prepoznao je talent u mladom dječaku, a ostalo je povijest.



''Maestro Ljubo Stipišić me zvao u jedan dječji mjuzikl koji se davao u teataru sa, dakle to je bio moj 5 razred, znači 12 godina sam imao'', otkrio je.

Od svoje 12 do danas, 56 godina kasnije, Tedi Spalato ostavio je neizbrisiv trag na našoj glazbenoj sceni, a njegove nove zvukove Dalmacije imat ćete priliku čuti 15. travnja u Lisinskom.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



