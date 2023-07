Tedi Spalato iskreno o prijatelju Oliveru Dragojeviću: "Kad bi vidio toliko ljudi koji su došli tu zbog njega…"

Tedi Spalato javio se uživo u Dnevniku Nove TV iz Vele Luke, gdje se održava još jedan koncert u čast Oliveru Dragojeviću, ali i autoru njegovih mnogih pjesama Vinku Barčotu.

Oliver se pjeva cijeli tjedan, pa tako i u nedjelju na koncertu simbolična naziva "Kad mi dođeš ti".

Nakon velikog koncerta na kojem se, prema procjenama organizatora, okupilo oko 30 tisuća ljudi, u nedjelju će se za Olivera pjevati u nešto drugačijem izdanju, ali s jednakom emocijom.

Jedan od izvođača je i Tedi Spalato, koji će otvoriti koncert. Tedi se prije koncerta iz Vele Luke uživo javio u Dnevniku Nove TV.

"Možemo očekivati jednu lijepu autorsku večer našeg skladatelja koji je bio veliki prijatelj s Oliverom, gospodina Vinka Barčota. Koji je napravio prekrasne pjesme i zaslužio je da mu se da jedna autorska večer. Moram pripomenut da su to pjesme koje je bio napisao za Olivera, pa za klapu Šufit, pa za Meri Cetinić, za Intrade... I meni je napravio jednu pjesmu tako da mi je radost večeras s Antom Gelom i njegovim orkestrom napraviti jednu autorsku večer koja je posvećena, opet zapravo danima kad slavimo Oliverovo djelo i lik, i naravno autoru Vinku Barčotu, koji je presretan i pun treme zbog večerašnjeg koncerta", kazao je Spalato reporterki Dnevnika Nove TV, Anji Perković.

Tedi je s Oliverom proveo puno vremena, dijelili su i pozornicu, a u Dnevniku Nove TV otkrio je nedostaje li mu sada posebno.

"Pa uvijek mi nedostaje, ne samo kad je u pitanju pozornica. Svaki dan većina mojih kolega, svi njegovi prijatelji ovdje, zapravo su svaki dan na neki način s njim konektirani, tako da ja to shvaćam kao istovremeno jednu izmjenu gubitka i radosti što je na neki način opet tu. S nama, sa svojim pjesmama, svojim djelom i svi ćemo mi polako k njemu", ističe Spalato.

Reporterka Dnevnika Nove TV upitala je Tedija i što bi Oliver rekao kad bi vidio koliko ljudi dolazi ovdje baš zbog njega.

"Pa rekao bi 'ljudi ajte doma, nemojte me molim vas zafrkavat'. Oliver nije bio čovjek od pompe, bio je jednostavan, zato je bio i velik. Jednostavno, kad bi vidio toliko ljudi koji su došli tu zbog njega, on bi rekao ' ma dajte, nemojte zafrkavat, smirite se, ajte doma ili ćemo nešto zapivat'. Tako da s jedne strane vjerujem da bi se u nekim segmentima pobunio, a s druge strane ostavio je toliki trg u svima nama i u svim generacijama koje su sad prisutne i koje tek dolaze. Tako da će se Oliver Dragojević uvijek, i to što je moguće u većem broju, ne samo u Veloj Luci nego i diljem Lijepe Naše, dobro slaviti kao jedna legenda pjevačka i kao divan čovjek s kojim se svakodnevno živi. I kroz glazbu i kroz ono ljudsko", zaključio je Tedi.

Zadnji događaj projekta "Trag u beskraju" je koncert "Povedi me" Jasne Zlokić u ponedjeljak 31. srpnja, od 21:30 na pijaci.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ella Dvornik oglasila se nakon napisa o bračnim problemima s Charlesom: "Najviše volim probudit se u nedjelju ujutro i čitat..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ana Rucner objavila rijetku fotografiju sa 17-godišnjim sinom koji je kopija svoga oca Vlade Kalembera!