Nikad emotivniji koncert "Trag u beskraju", donosimo najposebnije trenutke: "Oliver je Velu Luku napravio glavnim gradom Hrvatske!"

Posebno emotivan trenutak bio je povratak Meri Cetinić na pozornicu, a Danijela Martinović podijelila je dosad neispričanu uspomenu na Olivera Dragojevića.

Na petu godišnjicu smrti Olivera Dragojevića u Veloj Luci održan je tradicionalni koncert "Trag u beskraju" koji je i ove godine okupio brojne poznate domaće glazbenike.

Glazbeni spektakl uživo je pratilo i oko 20 tisuća ljudi koji su preplavili Velu Luku, gdje se već danima slavi Olivera.

Od poznatih lica u prvim redovima publike bili su Oliverova supruga Vesna Dragojević sa sinovima te splitski gradonačelnik Ivica Puljak sa suprugom Marijanom.

Na pontonu ispred rive u čast Oliveru njegove nezaboravne hitove pjevali su Meri Cetinić, Danijela Martinović, Goran Karan, Hari Rončević, Marko Tolja, The Shades, Matija Cvek, Klapa Šufit, Natali Dizdar, Lorena Bućan, Jure Brkljača.

Koncert je započeo u 21:30 i trajao je do ponoć, a ovako prekrasnu atmosferu Korčula ne pamti.

Prvi se na pozornicu popeo Matija Cvek koji je izveo "Brod u boci", a zatim mu se pridružila Lorena Bućan s kojom je otpjevao "Anđele moj". Lorena je nastavila s pjesmom "Ništa nova", a za svoju je izvedbu od publike dobila gromoglasan pljesak.

Publiku je oduševio i Jure Brkljača izvedbama pjesama "Ješka od jubavi" i "Neka se drugi raduju".

Zatim su Marko Tolja, Lorena, Brkljača i Cvek udružili snage u pjesmama "Skalinada", "Malinkolija" i "Oprosti mi, pape".

Goran Karan izveo je Oliverovu najdražu pjesmu "Stine", a s pozornice je poručio: "Oliver je večeras napravio Velu Luku glavnim gradom Hrvatske." Karan je izveo i pjesmu "Tu no llores mi querida", koju je inače pjevao s Oliverom.

Dosta emotivan bio je Hari Rončević dok je pjevao "Moj lipi anđele" i "Ako voliš me".

Sljedeća je izašla splitska klapa Šufit koja je izvela svoju pjesmu "Jo, da mi je", za koju je Nina Badrić ranije otkrila da je bila jedna od Oliverovih najdražih. Klapa Šufit izvela je i Oliverovu pjesmu "Dva put san umra".

Za jedan od najemotivnijih trenutaka večeri pobrinula se naša glazbena diva Meri Cetinić koja se samo zbog Olivera vratila na pozornicu nakon više godina izostanka sa scene i iznimno teškog razdoblja. Za klavirom je otpjevala pjesmu "Najlipše te jubi oni što te gubi", a publika ju je nagradila velikim pljeskom.

Marko Tolja zatim je izveo pjesmu "Kad mi dođeš ti" pa je s Natali Dizdar otpjevao "Sreća je tamo gdje si ti". Ona je zatim nastavila s pjesmom "Podsjeti me što to bješe ljubav".

Na pozornicu se onda vratio Cvek, a cijela Vela Luka s njim je uglas pjevala "Cesaricu".

Cvek i Brkljača otpjevali su skupa "U ljubav vjere nemam", a onda su se na pozornicu popeli najzanimljiviji izvođači večeri, koji su u Velu Luku došli s drugog kraja svijeta.

Novozelandska klapa The Shades izvela je pjesme "Pismo moja", "Ča je život vengo fantažija" i "Sjećanje na Velu Luku", kojima su digli sve na noge.

Nastupila je i Danijela Martinović, koja je prije izvedbe podijelila jednu uspomenu na Olivera.

"Bila je zima. Žurila sam na sastanak. Uletjela sam u Esplanadu i vidjela prazan bar i Olivera za klavirom. Nije me vidio. Malo sam uživala u tom prizoru i onda sam došla do njega i počeli smo pjevati zajedno. Nikad prije nisam pjevala tako, nikad poslije! Jer veliki služe da iz nas izvuku najbolje! To je bilo zbog njega", ispričala je.

Danijela je zatim sama otpjevala "Nocturno", pa su joj se na pozornici pridružili klapa Šufit i The Shades s kojima je izvela "Romancu".

Uslijedili su Oliverovi Dupini koji su izveli "Trag u beskraju" i "Moj galebe", pa zatim i na bisu "Nadalinu", "Ča je život vengo fantažija" i "Bez tebe", a na pozornici su im se pridružili i ostali izvođači.

Projekt "Trag u beskraju" nastavlja se i u nedjelju koncertom "Kad mi dođeš ti", autorskom večeri Vinka Barčota u 21:30, na pijaci crkve Sv. Josipa, a nastupaju Meri Cetinić, Tedi Spalato, Petar Dragojević, Marko Škugor, Tomislav Bralić & klapa Intrade, klapa Šufit, Ivan Ive Županović, Antonia Dora Pleško i Kvartet Sequentia. Zadnji događaj projekta je koncert "Povedi me" Jasne Zlokić u ponedjeljak 31. srpnja, od 21:30 na pijaci također.

