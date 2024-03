Jedna od naših najljepših glumica otkrila jesu li na vidiku zaruke s mladim plesačem, s kojim nakon razvoda živi svoju ljubavnu bajku!

Severina između nebrojenih obilazaka sudova i institucija, kaže, pronađe vremena i za raditi svoj posao - pjevati. Zapjevala je sinoć u Zagrebu na jednom modnom eventu na kojem se pojavila i glumica Tara Thaller. S dečkom je otkrila jesu li na vidiku zaruke, a Ivanka Mazurkijević priznala je kakav je osjećaj kad je suprug Mrle taj koji češće nosi haljine i štikle. Modno-ljubavne minute donosi Davor Garić.

U maniri prave profesionalke Severina je stala na pozornicu i po tko zna koji put zabavila masu. Netom prije toga bila je na sudu, također po 'ko zna koji put. No, to je nije spriječilo da pokaže kako je na pozornici nepokolebljiva. Ljubav je pokretač i glumici Tari Thaller koja u naručju dečka plesača Matea Cvenića jednostavno blista. Jesu li na vidiku zaruke?



"Dok je ljubavi samo tako nek ostane. Nije bitno po meni kako ćeš ti to dalje upgradeati ili formulirati, jednstavno ako se dvoje ljudi voli nek se voli. Nije bitno, zaruke, brak, veza... Mi upgradeamo svaki dan. Pa da. Bravo ljubavi. Haha", izjavili su Thara i Mateo.

U prvoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato Toma možda nije odnio pobjedu, no šarmirao je naciju svojom transformacijom u imenjaka Tomu Zdravkovića.

"Neočekivano. Iako volim tu pjesmu i volim njega kao glazbenika nisam mislio da ću se osobno naći u toj ulozi, ali da, Toma Zdravković je zaveo brojne gospođe u Hrvatskoj i drago mi je da je to tako ispalo!

Nos mi je bio najzanimjiviji dio cijele te transformacije, jer to je njegovo upečatljivo i kad sam vidio taj nos na sebi bilo je ''Uhhh, brate, makni to, neću to, neću to!'', našalio se pjevač i radijski voditelj Tomislav Marić Toma.



Sandi Pego pojavio se u društvu lijepe supruge. Ovog mladog tatu na društvenim mrežama pratitelji najčešće traže detalje procedure transplantacije kose na kojoj je bio.



"Evo ja mislim da ću opet ići, iskreno. Ne radi ovog prednjeg dijela nego zadnji dio, onako malo... Bolje mi je s ove strane pa se ja moram namještati, ovako mi je lakše otić do Turske to sredit i capa capa gotovo", priznao je Sandi.

Domaćim su influencerima moda i styling pri vrhu liste prioriteta. istražili smo tko je fashion, a tko malo manje.



"Muškarci imam feeling da se i dalje boje izaći iz nekih okvira, važno da je košulja u hlačama i to je to, ima tu puno više. Ne kažem da se nužno mora pratiti moj stil, ali pronaći svoj i biti hrabar definitivno!", smatra influencer Marco Cucurin.



"Ja nabacam na sebe sve i onda odbacujem! Sve stavim i onda ''ajme''... A malo su i godine počele igrati pa sam se malo smirila", priznala je pjevačica Ivanka Mazurkijević.



Ivanka Mazurkijević vjerojatno je jedina žena u Hrvatskoj čini suprug izazovne haljine i visoke pete nosi češće od nje. Kakav je to osjećaj?

"Pa na trenutke grozan, neću lagat! Ima jedna anegdota još davno kad smo šetali... Trebala sam znati da to neće dobro završiti... Gledali smo neke haljine i pričamo, a on kaže ''Joj kako je ova lijepa!'' Ja kažem da meni to ne bi stajalo... ''Ma nisam mislio za tebe!'', hahaha... Tada sam trebala otići, ali sad je kasno", našalila se Ivanka.

