Neno Belan otkrio za koji su njegov hit krivi susjedi Marijana Bana, a i kako se snašao kad mu je usred koncerta ispao zub!

Tekst pjesme "Rock galama" napisao je Marijan Ban inspiriran glasnim susjedima. Tu i druge priče o svojim velikim hitovima Neno Belan otkrio nam je u novom izdanju rubrike "Tajne iz refrena". Našoj je Juliji Bačić Barać za In magazin ispričao iza koje pjesme nije vjerovao da će postati hit, ali i kako se snašao kad mu je usred koncerta ispao zub.

Raugovor s Nenom Belanom započeli smo s pjesmom ''Stojin na kantunu'', kako je ona nastala?

''To je bilo snimanje druge ploče grupe Đavoli. I mi sad to slušamo, i dođe taj ''Stojin na kantunu'', ja slušam i govorim što je ovo sad glup tekst, dva tona, nema nikakve melodije ja govorim ovo se skida, oni svi skočili na mene, što se neće snimiti pa ovo je hit, u svakom slučaju na kraju smo se posvađali svi i zamalo je došlo do razlaza benda jer sam ja inzistirao da se ta pjesma skine. Nekako su me uspjeli nagovoriti i dan danas je ta pjesma jedan od najvećih hitova koje sam ikad napravio'', ispričao je Neno Belan.

Što je Neni tu bilo najviše sporno, tekst ili?



''Meni se učinilo u tom momentu da ne valja ništa'', priznao je Neno.

Za pjesmu ''Rock galama'' jednim dijelom su krivi susjedi Marijana Bana?

''Imao sam samo refren teksta rock na hani emili i ani nšta drugo. I što ću sad nazovem Marijana Bana, ja govorim hitno mi je, trebaš mi u roku od odmah napraviti tekst, ja ću poslati refren, a ti mi napravi priču. Napravio je tekst, a on je bio o jednoj njegovoj susjedi koja je živjela stan ispod njega i tu je uvijek bila nekakva svađa to je ustvari pjesma iz života, o njegovoj susjedi mladoj'', priča Neno.

A je li točno da je Ban bio predgrupa Đavolima na njihovom prvom koncertu.

''To je kao naš prvi nastup koji smo mi organizirali u jedriličarskom klubu. Kraj 1984. godine. Moj tadašnji basist je rekao - slušaj imam ja jednog prijatelja koji bi želio ono prije nas zasvirati sam, ja govorim nema problema, dovedi ga i ono na tonskoj probi se pojavila sjena 2,02 visok, ali bio je duplo tanji nego danas. Od svog tog novca koji smo skupili smo kupili srdele i onda je poslije koncerta publika s nama jela'', prisjetio se Neno.

Vanna je isto dobila mjesto u jednoj pjesmi.

''To je bilo snimanje nove ploče 2002. Snimali smo na brodu i ja sam došao s idejom da snimimo pjesmu koja je trebala biti kao ska, karipski ritam i u originalu je trebala biti havana, havana... Međutim tu je bilo domaćeg crnog vina na brodu i malo se popilo i netko iz benda je počeo pjevati kavana da bi kasnije shvatili da pjesma može biti u dalmatinskom slengu ka Vanna'', priča.

''Rijeka snova'', koja je njena priča.



''Jednom je netko došao u studio i rekao baš lijepa posveta gradu Rijeci i ja se mislim kakav posveta gradu Rijeci i onda kad sam malo slušao tekst skužio sam da se stvarno tako može shvatiti'', rekao je.

Tko je Ivona iz pjesme ''Ivona''?



''Napisao sam stih skupa ćemo slušati rajska zovna i onda sam shvatio da jedino žensko ime koje se rimuje sa zvona je Ivona, kasnije sam skužio da je i Ramona, ali to je već Gobac zauzeo. Ima dosta pjesama koje su posvećene određenim osobama, ali neću imenovati'', rekao je.

A jeste li njima otkrivali?

''Pa mislim da su znale jer je to neki period života kad je to aktualno pa je to više nego logično'', priznao je Neno.

Alka Vuica je za In magazin nedavno rekla da se ljudi često iznenade kad čuju da je ona napisala tekst za ''Dotakni me usnama''.

''Ja sam njoj pokazao melodiju na gitari i njoj se to jako dopalo i rekla je ajde ja ću ti napraviti tekst. Ona je sjajan tekstopisac s njom je izuzetak biti u društvu, je malo otkačena ili blesava ali je super'', rekao je Neno.

Od zanimljivih situacija na koncertima je ona kad je Neni ispao zub usred koncerta?

''Meni je prvo zub puknuo dan prije nastupa i ja sam kupio neko ljepilo i zalijepio to nekako ali očito ne dobro jer je usred nastupa odjednom zub izletio, ali nije to publika skužila pa sma se cijeli nastup skrivao iza mikrofona da se ne vidi ta rupa ali kako je tu bila rupa to je jako šuštalo i ja sam cijelo vrijeme tako šuštio dok sam pjevao'', prisjetio se Neno.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu In magazina!

