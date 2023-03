Upoznajte najpoznatiju i najzabavniju hrvatsku baku: Ima 72 godine i glavna je zvijezda na društvenim mrežama!

Ona ima 72 godine, a smatra se skromnom seoskom ženom. Nema profil na Instagramu ni na TikToku, no svejedno je glavna zvijezda na društvenim mrežama. O transformacijama Katice Petko, mame poznatog voditelja Dalibora, u slavne osobe raspisali su se i inozemni mediji. Njezina preobrazba u Prlju iz Leta 3 u samo nekoliko dana pregledana je nekoliko milijuna puta. S najpoznatijom, ali i najzabavnijom bakom u Hrvata družila se Anja Beneta ispred kamera In magazina.

Zbog avangardne none Katice Petko internet je doslovno izgorio. Nismo dugo morali čekati da i ostali članovi Leta 3 slete u dnevni boravak Petkovih roditelja.



Na improviziranu eurovizijsku pozornicu, uz Katicu, oprostite, Prlju, i prijateljicu Divnu, odnosno Mrlu, došetao je i Katičin suprug Stjepan, i to s raketama.



"Uloga me pripala psihopata i to sam ja odglumio sa raketama, bilo mi je zabavno. Malo sam se isplesao koliko sam mogao sa ženskama, ženske su brže od mene'', ispričao je Stjepan Petko.

''Ja sam već podnijela zahtjev LET 3 da idem s njima, kao podršku da me uzmu, a ako nešto zablokiraju ja sam tu da uletim'', objasnila je Katica Petko.



''Super, možda će i mene pozvati, bit će mi drago ako idem sa suprugom'', nadovezao se Petko.

Mama ŠČ, kako su je od milja prozvali, urenbesnom transformacijom u umjetnicu koja mora biti zdrava prošle je godine oduševila i Konstraktu.



"Bila sam na njezinom koncertu, družile smo se, bila je zadovoljna , kad sam došla spekla sam joj kiflice i kolace donesla, pozdravila me, zahvalila se na pozornici. Bilo mi je super'', priča Katica.

Za sve je kriv njezin sin Dalibor. Nakon sudjelovanja u emisiji ''Tvoje lice zvuči poznato'', poznati voditelj transformacijama je publiku odlučio zabavljati i na svojim društvenim mrežama u vrijeme korone.



''Trebala mi je transformacija za Grubnića i mamu i onda sam rekao, gle imam ideju, ti ćes glumiti, i ona kako ok.", priča Dalibor.



"On mene nije trebao puno nagovarati, ja sam žena od akcije i meni se ne treba dva puta reći nesto'', nadovezala se Katica.

''Onda sam rekao imam jednu još bolju ideju da mi dovedemo tvoje prijateljice ...", dodao je Dalibor.



Nakon što su lansirane u bespuća interneta, Old Spajsice su se odmah vinule u zvjezdanu orbitu.

''Ja sam skroma seoska žena, i ne osjećam se nikakva glumica niti zvijezda. Jedino mi je drago da me prepoznaju na cesti. Tepaju mi ovo, ono, a iza leđa, ne znam'', priča Katica.

Za Petkovu urenebesnu ekipu pročulo se i izvan granica Lijepe naše. Prilog o njima radila je čak i francuska televizija. Nije li to dovoljan razlog da vesela družina pod Daliborovom redateljskom palicom krene i na brzi tečaj francuskog.



Ideja nikad ne nedostaje.

''Ja trebam samo uplaiti kameru i to je to'', kaže Petko.

Izdvojiti najbolji video, nemoguća je misija. No jedno je sigurno - avangardna nona i njezino društvo na snimanjima se odlično zabavljaju.



"To je najvažnije da mi uživamo na tim cirkusima što bi ja rekla'', dodala je.



Ove prezabavne none i nonić dokaz su da i u osmom desetljeću život može biti itekako zabavan. Protiv starosti i popratnih bolesti odlučili su boriti se smijehom. A nije li on odavno poznat kao univerzalni lijek za sve.



"Ekipa pozdravlja sve gledatelje In magazina! ŠČ!

