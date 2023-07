Što danas radi legendarni nogometaš i bivši hrvatski reprezentativac Eduardo da Silva: ''Ja moram čuvati Hrvate, to mi je velika čast''

Legendarni nogometaš i bivši hrvatski reprezentativac Eduardo da Silva posljednjih dana boravi u Hrvatskoj. Ovamo je došao na obiteljski odmor sa suprugom i djecom, a tom se prilikom odazvao i pozivu da zaigra na teniskom humanitarnom turniru. Što Dudu sada radi te kako mu ide tenis, saznajte u prilogu In magazina.

Velikim pljeskom i oduševljenjem pozdravljen je Eduardo da Silva u njegovoj drugoj domovini.



''Lijepo je biti ovdje, makar je jako vruće, ali za pomoć ljudi uvijek ću biti na raspolaganju'', rekao je Eduardo napočetku razgovora.

Eduardo je zaigrao na humanitarnom turniru Gem set, na koji je stigao na poziv Marina Čilića. Ovo mu je bilo prvi put da je nogometnu loptu zamijenio onom teniskom. No i ovdje se jako dobro snašao.



''Da vama iskreno kažem, nikad nisam igrao tenis, prije par dana sam počeo trenirati, pa sam si uzeo privatnog trenera, da me malo nauči nešto i evo danas imam priliku igrati prvi put u životu, ali ja sam jako motiviran i nakon današnjeg dana ja ću nastaviti trenirati tenis'', otkrio je pa dodao.



''Jako, jako mi se sviđa. Nisam znao da je to tako zanimljiv sport, ne, Ja obožavam gledat tenis, gledam na televiziju ali ovako igrati nikad nisam imao priliku'', priznao je.

Iako godinama živi u Brazilu, Eduardo se redovito vraća u Hrvatsku, odakle mu je i supruga Andrea. Njih dvoje nedavno su proslavili 18. godišnjicu braka. Imaju dvoje djece Lorenu i Mattheusa. 13-godišnji sin krenuo je njegovim stopama. Igra nogomet u Flamengu, a ponosni tata se na društvenim mrežama često pohvali njegovim uspjesima.



''Ja sam došao tu malo na odmor, neću ostati duže imam u Brazilu gdje ja živim obaveze, ali bit će tu lijepo, biti na moru malo ljetovanja'', rekao je.

U Brazilu se legendarni Dudu bavi menadžerskim poslom, a nedavno je postao i počasni konzul Hrvatske u Brazilu.



''To mi je velika čast, da mogu biti počasni konzul u Sao Paulu. Lijep je to osjećaj. Ja moram čuvati Hrvate koji žive u Sao Paulu i tako, lijepo je to. Sao Paolo, Rio de Janeiro, to su dva grada koja kažu da su najopasnija, ali ok. To je tako u Brazilu'', objasnio je.

No nadamo se da će mu ovu karijeru obilježiti samo lijepe situacije. Jer iako na drugom kraju svijeta, Brazil je, kažu, destinacija koju svakako vrijedi posjetiti barem jednom u životu.

