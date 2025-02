Na Novoj TV možete pratiti sve što će se tijekom inauguracije događati na Pantovčaku!

Predsjedničke inauguracije možda nemaju neizvjesnost izbora, ali itekako nose svoju simboliku i svečanost. Što će se sve događati sutra na Pantovčaku, možete pratiti i na programu Nove TV. Što su pripremili, pogledajte u prilogu In magazina.

Orkestrirana do posljednjeg detalja, najsvečanija državna ceremonija inauguracije predsjednika države svaki put je jedinstven trenutak. Tako će se i ovoga puta pomno pratiti događaji na Pantovčaku.



''Točno se zna iz minute u minutu što će se događati i točno se zna tko će doći. Točno se zna u kojem trenutku predsjednik priseže, koje će se pjesme pjevati i nakon toga će biti kratak domjenak tako da ne bi trebalo to trajati dulje od sat vremena'', govori Sabina Tandara Knezović.

Mjesto u prvom redu možete osigurati, ako se u 10:30 udobno smjestite pred TV-om i upalite Novu TV.



''Jedno ugodno, ležerno i informativno prijepodne. Na našem programu, imat ćemo relevantne goste, naše kamere će pokrivat sve ključne događaje, sva ključna mjesta same inauguracije. Pripremamo neka iznenađenja, ali evo zasad neka ostanu iznenađenja. Moj dojam je da je takve ceremonije najbolje pratiti na televiziji'', dodao je Vjekoslav Đaić.



Reporteri Nove TV bit će na svim ključnim mjestima.

''Ja ću ovaj puta voditi inauguraciju, zapravo ne ovaj puta nego i zadnji puta sam ju vodila ovdje u studiju. Bit ću s gostima i jako se veselim. Za razliku od izbora koji su onako poprilično neizvjesni, moraš im vrlo analitički pristupit i jako puno znati, inauguracija je jedan svečaniji, ležerniji moment, ali s druge strane, puna detalja koje moraš proučavati jer je u tom trenutku sve poruka'', objašnjaca Sabina.



''Ja sam gore u uredu predsjednika, odnosno točnije ispred ureda predsjednika. Imat ćemo vanjski studio svojevrsni gdje ćemo sa gostima komentirati ono što se događa, gledati tko dolazi i analizirati govor predsjednika Republike. Uz mene će jedan dobar dio vremena provesti Gordan Maras, naš sad već uobičajeni gost komentator koji je uz to i jedan od uzvanika, kao bivši ministar u Vladi Zorana Milanovića pa ćemo imat priliku čut odmah neke prve informacije'', otkriva Hrvoje Krešić.



Svaka inauguracija je i osobni pečat izabranog predsjednika. Kroz detaljne analize gostiju u studiju, izravna javljanja reportera s terena i dubinske komentare, dobit ćete kompletnu sliku svečanosti. Jer ništa neće ostati nezamijećeno.



''Što god radim na televiziji ja uvijek se pokušam stavit u ulogu gledatelja ono što bi mene zanimalo. Mene bi u ovom slučaju zanimalo sve, od toga kako se tko odjenuo, kakve su cvjetne dekoracije, koja simbolika, poruke koje treba dešifrirati i odgonetnuti, zanima me širi kontekst samog trenutka'', dodaje Vjekoslav.



''Mene obično uvijek najviše zanima govor, jer iz tog govora se onda mogu pokušati iščitati već neke smjernice što netko želi, kako želi, hoće li se nešto značajno mijenjati i mogu se poslati jake poruke, riječi su zanimljive, fraze koje se koriste, to me osobno najviše veseli'', kaže Hrvoje Krešić.



Sve ono što vas zanima, doznajte sutra u specijalnoj emisiji Inauguracija na Novoj TV.

