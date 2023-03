Snježana Schillinger o velikom projektu koji je upravo završila: ''Prodala sam 70 tisuća komada proizvoda koji ne smijem spomenuti!''

Snježane Schillinger za In magazin je otkrila kako izgledaju njezine pripreme za crveni tepih. Priznaje da treba nekoliko sati u rukama profesionalaca kako bi zablistala, a najradije uskače u ekstravagantne haljine vlastitog brenda. Ove će godine proslaviti drugu godišnjicu braka s austrijskim jahtašem, a Davoru Gariću za In magazin je otkrila što joj suprug najviše zamjera.

Snježana Schillinger sprema se za crveni tepih.



''Snježani paše ovaj fini lijepi glow kože, ona inače ima jako dobru kožu, jako je dobro njeguje, tako da ne trebamo imati dva prsta šminke'', objasnila je Ivana Bilandžija Billy, vizažistica.



''Danas smo Snježani napravili lagane valove koji savršeno pristaju uz njezin oblik lica, mogu biti za dnevnu, ali mogu biti i za večernju varijantu, jer odišu nježnošću i ženstvenošću kakva Snježana i je'', dodala je Jadranka Pezo, vlasnica lanca frizerskih salona.



''Snježana voli istaknuti svoje atribute, struk i grudi, nogu! Ako nema prorez dolje, neće ni navuć' na sebe'', objasnio je Antun Tin Brišar.



Najradije nosi glamurozne toalete iz kolekcije svojeg brenda, no često je muče slatke muke - koju haljinu izabrati. Pripreme za crveni tepih prilično su detaljne.



''Pa treba par sati! Treba par sati. To svaki put izgleda kao da se udajete, kao da idete na svadbu nekome'', kaže Snježana.



Ovaj uigrani duo priprema proljetno-ljetnu Duchess kolekciju. Uz basic komade poput ovih haljina na preklop, naći će se i nešto ekstravagantnije kreacije. Iako radi punom parom, Snježani često spočitavaju kako ne radi ništa, pa takvima voli odbrusiti.



''Ja sam jedan veliki projekt upravo završila, prodala sam 70000 komada proizvoda koji ne smijem spomenuti, vrlo uspješno, ali to je vjerojatno prošlo ispod radara. jedva čekam hejtere da napišu ''Gle, nje, opet ništa ne radi!'', ali OK. Ja sam se inače bavila distribucijom i prodajom kozmetičkih potrepština, tako da i o distribuciji dosta znam, a i jarac sam po horoskopu pa imam tu magareću upornost, tako da sam i to uspjela obavit, a bez magareće upornosti ne ide ništa...'', izjavila je.



Tako lakše svladava i život na dvije adrese, bečkoj i zagrebačkoj.



''Dosta je tu razlika, dosta to ljudi ističu, ali Franz je uvijek nesretan kad kažemo da se Austrijanci ne zabavljaju, tako kad god se zabavljaju on mora naglasiti snimaj sad za Instagram, snimaj! Nemoj opet da kažeš da smo uštogljeni. Oni nisu uštogljeni, oni su naprosto malo drugačiji i treba im malo više da se opuste i kad se opuste, onda im nema kraja'', objasnila je Snježana.



Zaruke na Maldivima, vjenčanje na Kornatima... Osim u glamuroznim trenucima, Snježana i Franz zajedno su i u onim manje bajkovitim.



''Donjet cvijeće je jednostavno, u tome uživa! ''On je meni velika podrška u svemu, ne bi to tako funkcioniralo da nije'', zaključila je Snježana.



Uz ovakav osmijeh voljene žene, na crvenom tepihu izgledat će besprijekorno.

