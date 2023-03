Nije vidio kćer već deset godina i bio je bijesan kada su rekli da ju je napustio, ali ne želi biti dio njezina života

Kći Katie Holmes i Toma Cruisea uskoro kreće na fakultet koji će on plaćati, unatoč tome što ju nije vidio deset godina, a za to postoji i jasno određen razlog.

Kći slavne holivudske glumice Katie Holmes, 16-godišnja Suri već se počela prijavljivati ​​za fakultete u čemu joj i ona pomaže, no njezin slavni otac, glumac Tom Cruise to neće učiniti jer navodno ne želi biti dio njezina života.

Pogledaj i ovo Pomalo tužna priča Kći legendarnog glumca izrasta u pravu ljepoticu, no oca kojeg povezuju s bizarnim kultom nije vidjela već godinama

Izvor blizak 44-godišnjoj Katie ekskluzivno je za Daily Mail otkrio da je Suri, koja sljedeći mjesec navršava 17 godina, poslala neke molbe i naginje prema studiju mode u New Yorku.

"Suri se prijavljuje u škole posvuda, a Katie stvarno želi da ostane u New Yorku kako bi mogle biti blizu jedna drugoj. Katie je jako ponosna na nju, ali je i previše zaštitnički nastrojena", rekao je njima blizak izvor.

I dok Katie ima aktivnu ulogu u pomaganju svojoj kćeri s prijavama za koledž, njezin 60-godišnji otac Tom neće igrati ulogu u tome jer je otuđen od svoje kćeri nakon što su se on i glumica razveli.

U vrijeme njihova razlaza objavljeno je da je Katie odlučila raskinuti brak zbog straha da će Tom Suri odgajati kao scijentologinju, prema uputama religije kojoj je nevjerojatno posvećen. Njezina odluka o napuštanju vjere, kao i braka, izazvala je veliki razdor među njima, zbog čega su se Tom i Suri s godinama sve više udaljili.

Anonimni je izvor ispričao da Tom ne sudjeluje u Surinom životu i to nakon što je prethodno otkriveno da se nisu vidjeli godinama. Međutim, izvor napominje da će Tom unatoč tome platiti troškove kćerine školarine i to prema trajnom sporazumu o razvodu. Prema tim dokumentima Tom je pristao plaćati Katie 400 tisuća dolara mjesečno sve dok Suri ne napuni 18 godina. Dokumenti također navode da je Tom pristao plaćati sve Surine troškove, uključujući one medicinske i zubarske, troškove osiguranja, obrazovanje, koledž i ostale izvanškolske troškove.

"Tom je uvijek ispunjavao svoje obveze kada su u pitanju financijske obveze prema Katie i Suri", rekao je izvor za Daily Mail.

Međutim, nije ostao prisutan u Surinom životu i to kada joj je najviše trebao kao otac jednoj djevojčici, a prema tvrdnjama bliskog joj izvora, Katie nije dopustila da Tomova odluka da ne viđa Suri utječe na njezino odrastanje.

"To što ju je odgojila samohrana majka u New Yorku učinilo je Suri onim što jest. Katie je uvijek stavljala Suri na prvo mjesto i Suri voli svoju mamu više od svega. Ona je pametna djevojka, a pretvara se u vrlo inteligentnu zrelu ženu. Ima vrlo blisku grupu odanih prijatelja i točno zna odakle dolazi", otkrio je izvor.

Osim ljubavi prema modi, Suri, čija garderoba navodno vrijedi pet milijuna dolara, pokazala je i svoj talent za glazbu. Prošle je godine trailer za romantičnu komediju s Katie u glavnoj ulozi i režiji "Alone Together", otkrio Suri kako pjeva "Blue Moon" na soundtracku, dok je njezina majka hvalila svoju kćer kao najbolju.

"Uvijek želim najvišu razinu talenta, pa sam je pitala bi li to učinila. Ona je vrlo, vrlo talentirana. Rekla je da će to učiniti i snimila je pjesme, a ja sam je pustila da radi svoje', rekla je Katie za Yahoo Entertainment.

Katie je također rekla da je angažirala Suri da pjeva u još jednom filmu koji je režirala pod nazivom "Rare Objects".

Tom nije vidio Suri više od 10 godina, ali ima blizak odnos s dvoje djece koje dijeli s prvom suprugom Nicole Kidman, 30-godišnjom Isabellom i 28-godišnjim Connorom. Nicole pak s druge strane, koja je 2001. godine podnijela zahtjev za razvod nakon 11 godina braka zbog Tomovih scijentoloških veza, nije razgovarala s njim gotovo 20 godina.

2019. godine autorica Samantha Domingo rekla je za Us Weekly da Tom nije smio imati vezu sa Suri jer ona nije scijentologinja. Izjavila je da je razlog tome što crkva vjeruje u reinkarnaciju te oni ne bi vidjeli Suri kao Tomovu kćer. Hvaljena autorica dodala je i da, umjesto toga, oni vide Suri kao duhovno biće u tijelu Tomove kćeri. Tom se nije slagao s tvrdnjom da ga je vjera udaljila od Suri, pa je čak 2013. godine tužio časopis In Touch za 50 milijuna dolara kada su objavili da je napustio svoju kćer.

Kad je slučaj završio na sudu, Tom je rekao da ne može viđati Suri zbog pretrpanog rasporeda na poslu, te da je nije vidio Suri sto dana jer je u Londonu snimao film "All You Need is Kill".

"Nažalost u ovoj situaciji to je bilo nemoguće", rekao je na sudu, prema pisanju Peoplea. Dodao je da je istina daleko od toga da je ostavio svoju kćer i da ju je svaki dan.

"Moram raditi na tome i postao sam jako dobar u tome. Pričam divne priče", rekao je Tom sudu.

Tom i Katie bili su jedan od najpoznatijih parova ranih 2000-ih. Nakon što su bili u vezi godinu dana, vjenčali su se na raskošnoj ceremoniji u Italiji u studenom 2006. No zvijezda "Dawson's Creeka" podnijela je zahtjev za razvod od njega šest godina kasnije, navodeći kao razlog nepomirljive razlike.

U intervjuu za njemačku TV mrežu ProSieben, Tom je rekao da nije očekivao da će Katie prekinuti njihov brak.

"Život je tragikomedija. Morate imati smisla za humor", rekao je tada tijekom intervjua.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Naša glumica pokazala nikad tanji struk i kako joj pristaje odjeća koja joj prije nije bila dobra: "Kad kupiš pa ne vratiš"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Rita Ora opet je pokazala fantastičnu figuru u oskudnim modnim kombinacijama, neki su joj uputili molbe: ''Povedi me sa sobom!''