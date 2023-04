Otac za nju više ne želi čuti, a ona je odrasla u ljepoticu poput majke i naslijedila baš sve od nje!

Katie Holmes i Suri Cruise snimljene su u zračnoj luci u Los Angelesu, a svi su primijetili kolika je sličnost među njima.

Holivudska glumica Katie Holmes i njezina kći Suri Cruise, koju je dobila s Tomom Cruiseom, snimljene su u zračnoj luci u Los Angelesu u ležernim izdanjima, a jednu je stvar pritom bilo nemoguće ne primijetiti.

Pogledaj i ovo Rijetko se odvajaju Majka ju je u strahu odvela od slavnog oca, a danas joj neodoljivo sliči i njezinoj se ljepoti svi dive!

17-godišnja Suri nije se odvajala od 44-godišnje Katie, a svi su primijetili koliko joj neodoljivo nalikuje, ali i koliko je narasla. Čini se da je Suri naslijedila vitku građu i visinu svoje mame, kao i tamnu kosu i slične crte lica, dok je od slavnog oca malo toga pokupila.

Tom i Katie bili su jedan od omiljenih i najpopularnijih holivudskih bračnih parova, no nakon pet godina braka objavili su vijest da razvode i bio je to jedan od najvećih prekida u svijetu slavnih. Njihova kći Suri, imala je tada samo pet godina, a Tom je godinu dana nakon razvoda prekinuo svaki kontakt s njom. Nedavno je objavljena vijest da se Suri počela prijavljivati ​​na fakultete uz pomoć svoje majke, ali da joj slavni otac neće u tome pomoći jer ne želi biti dio njezina života. Katie je nakon razvoda dobila skrbništvo nad Suri, a prema dokumentima, Tom joj je pristao plaćati 400 tisuća dolara godišnje, sve dok Suri ne napuni 18 godina, a bitka za skrbništvo i cijeli razvod nisu protekli u nimalo lijepom tonu.

Tom je 2012. godine izjavio da je duboko ožalošćen što je njegova žena podnijela zahtjev za rastavu i otkrio da je ona inicirala razlaz, čime je dramatično okončana jedna od najistaknutijih holivudskih romansa.

"Ovo je osobna i privatna stvar za Katie i njezinu obitelj. Njezina primarna briga ostaje, kao što je uvijek bila, najbolji interes njezine kćeri", rekao je tada Katein odvjetnik Jonathan Wolfe u izjavi za People.

Tomov glasnogovornik, koji je u to vrijeme bio na Islandu i snimio svoj znanstveno-fantastični film "Oblivion", rekao je kako je Kate podnijela zahtjev za razvod i da je Tom duboko ožalošćen i koncentriran je na svoje troje djece.

Kate je zahtev za razvodom podnijela u New Yorku, a kao glavni razlog navela je nepomirljive razlike. Zatražila je zakonsko skrbništvo nad Suri, primarno stambeno skrbništvo i odgovarajuću alimentaciju, kao i podjelu imovine u dokumentima o razvodu, iako su potpisali predbračni ugovor koji se temeljio na kalifornijskom zakonu.

Strani mediji pisali su kako Tom nije mogao ni pretpostaviti da će Katie to učiniti jer mu ništa nije ukazivalo na to, ali anonimni izvori su potvrdili da mu je Katie to dala jasno do znanja, ali mu nije dala priliku da kontrolira širenje vijesti, kao što je to učinio dok se razvodio s prvom suprugom Nicole Kidman.

U lipnju 2012. godine objavljeno je da je Katie odlučila podnijeti zahtjev za razvod u New Yorku jer bi joj to potencijalno moglo dati bolje šanse da dobije isključivo skrbništvo nad Suri. Budući da je financijski predbračni ugovor već bio uspostavljen, dalo se zaključiti da je namjerno podnijela zahtjev u državi New York, a ne u Kaliforniji, jer New York ne voli da zaraćenim roditeljima dodijeljivati zajedničko skrbništvo.

S potpunim skrbništvom nad Suri, Katie bi dobila priliku udaljiti kćer iz Scijentološke crkve, koju ne voli i ne vjeruje joj, a šuška se kako je i bizarna religija ona glavni razlog razvoda i zato je bila odlučna u svojoj namjeri.

Njoj bliski izvori tvrdili su da je i sama vidjela kako je Nicole Kidman bila isključena iz života djece koju je posvojila s Tomom, a Katie to sebi nije željela dopustiti.

"Bella i Connor nisu toliko bliski s Nicole, a Katie ne želi biti isključena iz Surinog života. Bella i Connor odani su ocu i scijentologiji, a Katie se u to uvjerila iz prve ruke, pa je to jedan od razloga zašto je podnijela zahtjev za samostalno skrbništvo. Katie ne želi biti potisnuta u sporednu ulogu u životu svoje kćeri i točka. Spremna je boriti se s Tomom na sudu, neće odustati i učinit će sve što je potrebno kako bi osigurala da sama odgaja Suri", izjavio je tada njoj blizak izvor.

9. srpnja 2012. godine Katien je odvjetnik potvrdio da je njezin razvod s Tomom finaliziran i da je dobila potpuno skrbništvo nad njihovom tada šestogodišnjom kćeri Suri. Bivši par postigao je sporazum izvan suda, što znači da glumčeva voljena scijentologija više nije bila izložena riziku od pomnog proučavanja i otkrivanja njihovih tajni.

"Posvećeni smo zajedničkoj roditeljskoj suradnji kako bismo postigli ono što je u najboljem interesu naše kćeri Suri. Želimo zadržati privatnost stvari koje utječu na našu obitelj i izraziti svoje poštovanje prema međusobnoj predanosti naših uvjerenja i podržavati jedno drugoga kao roditelji. Ovaj slučaj je riješen i sporazum je potpisan", izjavili su u zajedničkoj javnoj objavi.

"Oduševljeni smo zbog Katie i njezine obitelji i uzbuđeni što kreće u sljedeće poglavlje svog života. Zahvaljujemo Tomovu odvjetniku na njihovoj profesionalnosti i marljivosti koji su pomogli da se postigne ovo brzo rješenje", izjavio je za TMZ Katien odvjetnik.

Tom je prema sporazumu dobio svoje vrijeme koje je mogao provoditi sa Suri, a navodno je uključivao detalje o tome što su Tom i Katie smjeli reći Suri u vezi sa scijentologijom, a ograničenja su postajala sve blaža kako je Suri odrastala.

Insajder je za Radar rekao: 'Katie je inzistirala da je Surina dadilja i tjelohranitelji uvijek prate kada posjećuje Toma. Suri je Katie na prvom mjestu. Tom ima samo scijentologe koji rade za njega, pa je Katie inzistirala da će njezino osoblje uvijek biti uz njihovu kćer. Prema uvjetima nagodbe, nije dopušteno da bude izložena bilo čemu što je povezano sa scijentologijom, a to uključuje odlaske u bilo koje scijentološke crkve, zabave i slično. Od Suri se također nije očekivalo da pohađa scijentološku školu, kao što su to činila Cruiseova posvojena djeca Isabella i Conor", otkrio je tada Katien blizak izvor.

Prema dokumentima o razvodu, Tom je pristao plaćati Katie 400 tisuća dolara mjesečno dok Suri ne napuni 18 godina i to za medicinske troškove, osiguranje, obrazovanje, koledž i ostale izvanškolske troškove.

Tom te obaveze i danas ispunjava, međutim, u kćerinu životu nije prisutan više od deset godina, dok s djecom koju dijeli s Nicole ima blizak odnos.

