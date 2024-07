Proslavljena splitska plivačica progovorila je o novom humanitarnom izazovu i otkrila kako reagira kad je zovu morskom sirenom

Humanitarno-sportski projekt ''104 Dalmatinca'', koji predvodi proslavljena splitska plivačica Dina Levačić, završio je svoju prvu fazu. Mlada Splićanka nastavit će svoju avanturu u rujnu. Zašto se odlučila na taj pothvat te kako reagira kada je ljudi nazivaju morskom sirenom, otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Dina Levačić je hrvatska daljinska plivačica i prva Hrvatica koja je preplivala La Manche. Ujedno je tek šesta osoba i druga žena u povijesti daljinskog plivanja koja je za 90 dana isplivala trostruku krunu daljinskog plivanja. Splitska plivačica pred novim je izazovom - pokrenula je projekt ''104 Dalmatinca''.



''Sportsko humanitarni projekt koji ima nekakva tri različita cilja. Prvi cilj je otplivati samo oko 104 otoka, otočića ili hridi u Dalmaciji. Drugi cilj je osvještavanje ekologije, to nam je svima danas bitno i svi volimo naše more. Zadnji cilj je ovaj humanitarni dio i tu je bila ideja da se otoci takoreći prodaju za određenu donaciju. Na kraju projekta će biti raspisan natječaj, a uvjet će biti da projekt da se provodi na dalmatinskim otocima'', objasnila je.



Prva faza projekta je završena. Trenutačno traje pauza u srpnju i kolovozu zbog turističke sezone, gdje se ne može osigurati dovoljna sigurnost za daljinsko plivanje zbog velike količine brodica na našoj obali. Svoju avanturu Dina nastavlja u rujnu. Mnoge rekorde je oborila, ispisala plivačku povijest, a njoj joj je ipak najveći uspjeh kada nekomu može poslužiti kao dobar primjer.



''Moram reći da mi je najveća nagrada ikad od svih do sad i teško će je nadmašiti to što je jedna curica prije par godina dobila ime po meni. Mislim da je to stvarno nekakva i meni obaveza da nastavim u pravom smjeru da ona danas sutra može ponosno reć po kome je dobila ime'', kaže Dina.



Kada bi se u godinama mjerilo koliko Dina provede vremena u moru, izračun bi bio gotovo pa pola života. Upravo je zbog toga mnogi nazivaju splitskom morskom sirenom, iako ona tim nadimkom baš i nije oduševljena.



''Ja znam da to ljudi misle na najljepši mogući način ali mene to malo nervira. Kada ljudi zamišljaju sirene misle o krhkim bićima, a ja moram reći da u ovom sportu su zapravo žene te koje su jači spol i puno nekih rekorda drže žene i mislim da smo mi puno više od sirena. Baš smo čvrste i treba biti karakter za sve ovo što radimo . Tako da lipo je biti sirena ali mislim da smo mi malo jače od toga'', kaže.



Plivanjem se bavi 24 godine, dok je u daljinskom plivanju prošlo 19 godina. Za Dinu je to sport kojim se treniraju i duh i tijelo te smatra da nikada neće prestati plivati. Ujedno je odlična studentica Medicinskog fakulteta u Splitu, a trenutačno završava i doktorat na temu koja je njoj srodna.



''Maratonsko plivanje – to je neki moj interes taj dio znanstvenog rada i istraživanja u sportu pogotovo vezano za plivanje. Tako da se nadam da ću danas sutra barem u tom smislu ostati vezana za ovo sve skupa, ali ne virujem da ću ikad stati skorz plivat'', kaže Dina.



Rječita po pitanju svake teme, Dina pripada sugovornicima s kojima je jednostavno razgovarati, no i nju ipak pojedina pitanja ostave bez teksta.



Ima li vremena za ljubav?

Možemoli preskočiti to pitanje? Tko treba znati – zna, nije ovo sad tajnovitost nego nemam što za reći'', rekla je.



Dina je primjer kako se svi ciljevi mogu ostvariti ako smo dovoljno uporni i spremni ulagati u sebe, a mi se veselimo njezinim novim uspjesima jer ne sumnjamo da će ih biti još mnogo.

