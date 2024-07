Naš fotograf pronašao je način kako zainteresirati djecu na učenje: ''Nema te aplikacije ni igrice koja ovo može nadmašiti''

Mnogu je djecu danas teško zainteresirati za učenje i znanost, a, čini se, još teže maknuti od mobitela. No to je pošlo za rukom Damiru Hoyki. Svojim dječjim romanom oduševio je i kćeri, koje su zbog tatina zanimljiva štiva naučile debatirati. Priča naše Anje Benete.

Avanture male, a velike junakinje Tizi Enili dobile su četvrti nastavak. Nakon Eksperimenta, Početka i Uspona života došao je red i na Osvajanje kopna. Naš proslavljeni fotograf Damir Hoyka glavni je krivac za to što su mnoga djeca u Hrvatskoj zavoljela znanost. Izuzetak nisu ni njegove blizanke Tia i Zoe.

"Kroz Tizi sam zavoljela znanost zato što je objašnjena na jednostavan i zabavan način da mi djeca može skužiti."

"Pouče te dok čitaš, a zabavne su. Imaju duhovite momente. Imaju puno osjećaja unutra, neke su stvari zabavne, a opet budu nekako tužne."

Hoykini romani oduševili su ne samo djecu već i njihove roditelje i učitelje. Kako i ne bi kad pomoći njih klinci znanje upijaju kao od šale. Problem ne predstavljaju ni latinski izrazi za pradavna bića koja su nekoć naseljavala naš planet.

"Ono što je bitno u ovoj cijeloj priči o Tizi da je Tizi rađena na način da sve znanstvene činjenice su provjerene sa mojim znanstvenim savjetnicima koji su dovoljno ljubazni da to pročitaju, pogledaju i sve sto je otisnuo bold, to su činjenice . "

Ponosni tata ostvario je svoj naum. Na čaroban način spojio je učenje i zabavu.

"Trend je pasivna zabava, samo nemoj da moram nešto smisliti i da moram nešto fizički odraditi, ja bi samo gledala i lajkala ili nelajkala. I tu mi se čini da moramo odmah nastupiti jer nije nam 5 do 12 nego 12 i 10. I tako su nastali romani. Zapamtite! Sigurno nema ništa bolje nego da u jednom danu nešto naučiš, preradiš to i stvoriš nešto novo. Nema te zabave, nema te igrice , nema te aplikacije koja ti može to nadoknaditi."

Pitkim štivom koje je dobilo preporuku Ministarstva znanosti i obrazovanja za korištenje u nastavi, Hoyka djecu uči i kritičnom razmišljanju.

''Da počnu argumentirano razgovarati jer vidim kako funkcioniraju stvari ne samo kod djece, nego i kod odraslih. Dakle, uvijek netko ima svoj neki stav od kojeg ne želi odustati pa cak i ako vidi da je kriv. Tako da roditelji u četvrtom djelu možete pogledati i s djecom proći kako se to debatira!"

"Tata nam je rekao da uvijek kad imamo nešto za debatirati da možemo s njim, da ne mora on uvijek biti u pravu , nego da mi razmislimo svojom glavom i onda da dokažemo jedni drugima tko je u pravu."

Iako su im priroda i povijest najdraži predmeti u školi, ove male mudrice još uvijek ne znaju što će biti kad odrastu.

"Samo znam da ćemo Tia i ja nešto zajedno raditi kad odrastemo."

I sigurno postati najbolja vezija sebe. Upravo je glavna poruka koju Hoykina Tizi želi poslati ostaloj djeci.

''Ssvatko, ali bas svatko ima neku sposobnost kojom svijet može učiniti boljim. Samo ju treba na vrijeme otkriti i razviti. "

A svijet vapi za promjenama nabolje.

