Matko Jelavić otkrio zašto se njegov najveći hit nedavno orio u splitskom rodilištu: ''Cila bolnica je čula!''

Splitski pjevač Matko Jelavić predstavio je novu pjesmu, koja je, kaže, na tragu njegovih najvećih hitova. Zašto za njega kažu da je bez dlake na jeziku, kako se snašao u ulozi djeda te kako komentira trenutačnu glazbenu situaciju u Hrvatskoj, doznao je naš Hrvoje Krolo.

''Lutam'' – naziv je nove pjesme Matka Jelavića. Na tragu njegovih uspješnica kao što su ''Majko stara'', ''Rodija se sin'', ''Vitar šumi'' te brojnih drugih, pjevač je odlučio snimiti pjesmu koja je dugo čekala svoj trenutak.



''To je Matko na kojeg ste naučili. Puno melodije, puno lipog teksta, zapravo sam tu pismu moram reć napisa 1988., stavija je sa strane i nikako je snimit. Lani sam je snimija i to je taj ondašnji hit, u ono vrime bi sigurno bija hit. Sad je pitanje, čak mislim da ni neće bit. Obzirom na stanje koje imamo, koje je u najmanju ruku čudno tako da ne virujem da će mediji to dovoljno popratit pa čak ni publika to više neće popratit.''

Uvijek kaže ono što misli, upravo je zbog toga Matko na glasu kao sugovornik bez dlake na jeziku. Kod njega nema uljepšavanja istine, a pogotovo kada je riječ o hrvatskoj glazbi koja, prema njegovim riječima, gubi bitku nad narodnjacima.

''Na počeku 2024. sve se dogodilo što sam govorija 2006. kako da drugačije to kažem nego ono šta je. Ljutili se ne ljutili, bilo je puno ljudi koji su tada govorili da ja to – ma Matko pizdi jer je iz Splita. – 10 godina je nekim našim profesionalcima, glazbenicima trebalo da shvate šta sam uopće reka. Još uvik se vrtimo u krug osim maloga Baby Lasagne on je osvježenje do besvijesti, meni, a i svima ostalima koliko vidim.''



Za ovu situaciju u kojoj smo se našli, ne krivi glazbu koja je stigla iz susjedstva, već našu, koja jednostavno nije ono što publika želi.

''Mi smo maltretirani san glazbom 31 godinu, 31 godinu se promoviraju polovne ispodprosječne pjesme i raji i publici dođe trenutak kad kažu – Neću vas slušat, svih vas. Svi ste vi za mene promašaj. Okrenit ću se prema srpskim narodnjacima.''

Matko napominje kako nije kasno za spas hrvatske glazbe, samo nam nedostaju pjesme s dušom i lijepim tekstovima. Prije nekoliko mjeseci njegov hit „Rodija se sin“ pjevalo je cijelo splitsko rodilište.

''Ginekolozi u rodilištu splitskome i medicinske sestre i pomoćno osoblje kad je rodila moja nevista pivali su joj ''Rodija se sin''. Ali pivali su toliko jako da je cila bonica čula! Divno od njih i krasni su.''



Upravo je maleni Luka uveselio Matka do te granice da, pjevač kaže, kako se više ne prepoznaje otkad je postao djed.



''Ja sam zna da ću biti oduševljen, to sam zna, ali da ću bit ovaki ka mala beba… ma pretvorija sam se ja u malu bebu, a ne moj mali Luka. On je sunce moga života. Men i je to smisao moga života, da moje dite ima svoje, to je prekrasno. (Supruga, kako se ona snašla u ulozi bake?) Ona je još gora od mene, ona više ne hoda po zemlji ona lebdi 10-20 centi poviše zemlje kao vila u crtanim filmovima'', govori kroz smijeh.

Lijepo je životno razdoblje pred Matkom Jelavićem, a osim obiteljskih obveza, ovog će ljeta nastupati diljem naše obale te na taj način razveseliti brojne obožavatelje.

