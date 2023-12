Snježana Schillinger otkrila egzotičnu destinaciju gdje će sa suprugom dočekati Novu godinu: ''Karte nisu jeftine, leti se preko Australije!''

Poznati domaći dizajneri okupili su se u Dubrovniku na humanitarnoj donatorskoj aukciji njihovih kreacija za prikupljanje sredstava za pomoć društvu Multiple skleroze Dubrovnik. Iako je humanitarna misija itekako uspjela, dizajneri su se ipak preznojili. Zašto? Zna naš Davor Garić, a sve možete vidjeti u njegovom prilogu za In magazin.

Moda i ljepota ovog su prosinca u Dubrovniku udružile snage u humanitarne svrhe.



''Imali smo jednu prekrasnu donatorsku večer gdje nam je 12 ponajboljih dizajnera u Hrvatskoj poklonilo 12 glamuroznih haljina koje smo licitirali i prikupljeni novac ćemo dati onima kojima je to doista potrebno'', rekla je Jadranka Pezo, vlasnica lanca frizerskih salona.



Na ovoj donatorskoj reviji i humanitarnoj licitaciji gosti su davali svoje ponude, a našim poznatim dizajnerima nije bilo svejedno koliko će novca prikupiti njihova kreacija.



''Preznojili smo se malo! Svi smo se preznojili za tim stolom jer je malo nezgodna situacija, ne želiš ostati na početnoj cijeni. Ali super je prošlo, presretni smo, više od očekivanog'', rekli su Antun Tin Brišar i Snježana Schillinger.



''Ajme dapače, još sam bila prva na redu i uzbuđenje je bilo ajme, nije mi bilo svejedno, ali mi je jako drago u koje je svrhe išlo. Ja sam inače jako slaba na djecu, pogotovo kad je humanitarnog karaktera, tako da mi je jako jako drago bez obzira na sav ovaj stres'', otkrila je Ivana Jurić, dizajnerica.



''Dogovorili smo se ako nitko ne kupi, ja ću kupit njegovu, a on će moju!'', otkrila je dizajnerica Katarina Mamić.



''Imali smo tu neku strategiju, za krizni plan ako bude trebalo, ali hvala Bogu nije trebalo, haljine su našle kupce, humanitarna priča je ispunjena i to je ono što je najbitnije'', rekao je modni dizajner Ivan Alduk.



Dizajneri su pokazali i svoje glamurozne haljine idealne za svečani doček nove godine.



''Dvanaesti mjesec je taj što se kaže da je sve dozvoljeno! a to su naravno šljokice, bilo što što se sjaji'', kaže Ivana Jurić.

''Ja mislim da je najbitnije da su tom osjećaš dobro, sad da li su to šljokice, da li je to koža, eko koža, pliš ili bilo što, nije bitno, poanta je da se čovjek osjeća svoj na svome!'', zaključio je Alduk.



Snježana Schillinger novu će godinu dočekati na dalekoj destinaciji.



''Fiji! I hope so! Ako moj muž gleda, ljubavi ja sam kupila karte! E sad, karte nisu jeftine, leti se preko Australije'', otkrila je Snježna Schillinger.



Hoće li i ondje isprobati sve adrenalinske aktivnosti, kao i inače na dalekim putovanjima.



''Pošto sam na takvoj jednoj lokaciji slomila nogu, to jest koljeno, mislim da ću se sudržati od pretjeranih adrenalinskih...bit ću više onako dovoljno da stavim svoju guzu...svoju staru guzu, jel...kako bi narod reko, u toplo more. Mi stariji ljudi volimo da se utoplimo, da smo u pijesku, više ne skijamo tako da je to to'', rekla je.



U Dubrovniku su prikazani i trendovi frizura. Evo što frizeri predlažu za najluđi doček nove godine.



''I dalje je puno volumena u kosi ''must have''. Večeras su se pojavile i pletenice koje su u ovom periodu itekako tražene. Najveći hit su gliteri u kosi, znači da se kosa sjaji, puna glitera, baš onakva kakva treba izgleda za novogodišnju noć'', rekla je Jadranka.



Zaključak - sjaj i šljokice i ove su godine nepogrešiv izbor.

