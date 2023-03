Lepa Brena u Zagrebu gledala predstavu o sebi: ''Uvijek je veoma emotivno, uvijek se slomim i krenu mi suze''

Zajedno s publikom, kroz suze i smijeh Lepa Brena, u utorak je u Zagrebu još jednom proživljavala sjajne i sjetne trenutke svojeg života i karijere. Lepa Brena Project, zagrebački Kerempuh, napunio je do posljednjeg mjesta tri večeri zaredom. I poznati uzvanici ostali su pozitivno iznenađeni i emotivni. Čime je ovaj glazbeno-plesni spektakl impresionirao Maju Šuput, Stipu Mesića, pa čak i samu Brenu, saznajte u prilogu In magazina!

Pred prepuno gledalište zagrebačkog Kerempuha stalo je čak pet Lepih Brena, kako bi glazbom, plesom i glumom, ispričale priču o životu najveće balkanske zvijezde, tragičnom raspadu bivše države i nesretnim sudbinama svih njezinih građana.

Pogledaj i ovo Dočekana ovacijama Lepa Brena u Zagrebu gledala predstavu o svom životu i plakala, svečanom premijerom krenula turneja kazališnog spektakla

''Vrlo je zapravo dirljiva, meni je jako dirljiva predstava koja je mene odvela osobno do mog djetinjstva 80-ih s jednom nostalgijom, ali opet nekom lijepom vizijom u budućnost, važno je da se veselimo, da pjevamo i da volimo'', kaže Ana Maras Harmander.

''Čula sam da neće biti mjuzikl, ali čim sam čula prve taktove došlo mi je da pjevam da plešem, ali nije otišlo u tom smjeru, ipak je to malo ozbiljnija predstava'', komentirala je Maja Šuput.

Koju nije propustio ni bivši predsjednik Stjepan Mesić, prisjećajući se vremena najveće - Brena manije.

''Pa znate što, bila je prelijepa. Ona je lomila granice republika, pokrajina, bila je u trendu i ja sam je volio slušati'', priznao je Stjepan Mesić.

Ali sama predstava, u kojoj se izmjenjuju Brena Biznismenka, Brena Graditeljstva, Brena Pjesme, Brena Jugoslavenka i Brena Seksualnosti, daleko je od biografije jedne pjevačke zvijezde.

''Poanta čitave predstave je - All you need is love, mi moramo biti tolerantni, moramo imati razumijevanja za naše različitosti'', kaže Lepa Brena.

I dok ona uživa u izvedbama ansambla, glumcima nije nimalo lako igrati pred Brenom, čak ni doajenki Jasni Đuričić, koja je nedavno nagrađena za najbolju europsku glumicu u filmu "Quo Vadis, Aida" Jasmile Žbanić.

''Ne mogu reći da je ugodno, ali čini mi se da mi je prvi put bilo najneugodnije, ali sada sam se već nekako i navikla i ne mislim više o tome, zato što je Brena potpuno samosvjesna i zna da je nešto autobiografsko, a nešto baš i nije'', komentirala je Jasna Đuričić.

Ipak, jedan je biografski element težak, kako za Jasnu, tako i Brenu, a to je priča o otmici njezina sina.

''Predstava je uvijek veoma emotivna za mene jer ju ja zaista doživljavam veoma osobno i kada Jasna baci lutkicu lepe Brene na pod ja se uvijek slomim i uvijek mi krenu suze'', priznaje Brena.



''Jako je teško pronaći mjeru kada je netko tko je potpuno živ i zdrav u velikoj snazi sjedi ispred vas a proživio je tako nešto strašno, uvijek se bojim da ne pretjeram'', govori Jasna.

Kako i tekst predstave kaže, ženama se ne oprašta lako uspjeh na svim poljima, no baš zato, u inat, vrijedi pokazati svijetu kako naši snovi nikad nisu preveliki.

''Jedino što je vrijedno je vaše znanje i vaša ljudskost i to je jedino što ima trajnu vrijednost. Ja moram priznati da nikad nisam imala tu kategoriju za glorifikacijom svoje ličnosti, ja mislim da su oni jako dobro u predstavi to rekli, ja volim biti Lepa Brena par sati, volim vidjeti sreću u očima ljudi. Čim siđem sa scene ja zaista zaboravljam, Lepu Brenu ostavljam iza sebe i volim voditi normalan običan život'', kaže pjevačica.

Koji inspirira čak i domaće glazbenike, da streme jednog dana biti karakterizirani kao fenomeni.

''To bi bilo zaista prekrasno, ja sam o sebi svašta već pročitala i napravila, imam iza sebe stvarno super stvari a zamislite još otići tako daleko da jednog dana netko kaže e treba o njoj snimiti film ili predstavu'', zaključila je Maja.

Dok još čekamo Majinu priču, ona Lepe Brene putuje prema Rijeci, u kojoj na daske stupa 10. ožujka.

