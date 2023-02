Poznate Hrvatice o borbi s teškim dijagnozama: ''Shvatiš da te ne može nitko spasiti osim ti sam sebe!''

Nije svaki put u životu posut ružama, a to iz prve ruke znaju i neke poznate Hrvatice koje su se suočile s dijagnozama teških bolesti. Anđa Marić govori o životu s multiplom skleorozom, Dubravka Cetinski o moždanom udaru, a Ankica Dobrić i Andrea Šušnjara o borbi s karcinomom. Ove žene lavice nisu se predale, nego se hrabro borile, a uz pomoć liječnika i potporu obitelji danas su nasmijane i sretne. Njihove priče pogledajte u prilogu In magazina!

Žena lavica - kako drugačije opisati Anđu Marić. Unatoč dijagnozi multiple skleroze s kojom se bori godinama, Anđino je najjače oružje - osmijeh. Svaki korak naprijed pa i najmanji napredak - razlog su za sreću.



''Moj život je predivan i stvarno sam dobila nazad samopouzdanje u mobilnost, osjećam se slobodno, i presretna sam zbog toga'', govori Anđa.



Zahvalnost za novu priliku ima i Dubravka Cetinski. Prije 4 godine preživjela je teški moždani udar, a život joj je spasio suprug Tony.



''Stalno nekako razmišljate ''Evo sad će se to ponovit! Opet će mi se to desit!'' U tim trenucima, jednom se morate naljutiti na sve to i reći ''OK, dosta bi bilo, sad idemo probati maknuti taj strah!'' i idemo dalje, to je to, jednostavno život je životan!'', rekla je Dubravka Cetinski.



Kad joj je dijagnosticiran karcinom dojke, glumica Ankica Dobrić bila je u šoku, ali je odlučila boriti se.



''Ja sam mislila ako ne napravim sve što trebam napraviti, prije svoje bolesti, da će se ne znam što dogodit! A kad sam se razboljela, ipak je sve dalje išlo i ništa nije bilo tako strašno, osim što sam ja morala izborit svoju bitku, dakle moramo imati malo vjere u sebe, okrenut se jako sebi'', objasnila je Ankica Dobrić.



Pjevačica Andrea Šušnjara s teškom se dijagnozom suočila već kao dvadesetogodišnjakinja. Na rutinskom joj je pregledu dijagnosticiran rak jajnika.



''Iza te teške bolesti i svega što sam prošla iza te bolesti život mi je krenuo u jednom drugom smjeru jednom ljepšem smjeru zadovoljna sam radim ono što volim i ne mogu se požaliti za sada'', govori Andrea Šušnjara.



Spisateljica Valerija Đurđević godinama je trpjela nesnosne bolove uzrokovane misterioznom endometriozom. Nakon operacije prošle godine, vratio joj se osmijeh na lice.



''Situacija je, koliko ja zna, vrlo dobra! S ovom bolesti se nikad ne zna, ali osjećam se bolje nego u zadnjih 15godina. Iako je bila turbulentna godina, izazovna i bolna i svakakva, isto je bila i radosna jer dobila sam svoj život nazad.'', govori Valerija Đurđević.



Miss Universe Hrvatske 2003. Ivana Delač, samohrana je majka, već se desetak godina bori s problemima s kralježnicom, a nedavno je i njoj dijagnosticirana podmukla endometrioza.



''I to je još jedan izazov s kojim se u 2023. moram nositi, ali prihvatila sam, iz mjeseca u mjesec, svaki mjesec je drugačiji, ali osvijestila sam što je endometrioza, savjetovala sam se sa svim stručnjacima, sa svim doktorima i sad ćemo vidjeti što nosi 2023.'', govori Ivana Delač.



Voditeljicu Nikolinu Pišek i njezinu petogodišnju kćerkicu Unu Sofiju dijelile su minute od najcrnjeg scenarija nakon trovanja ugljičnim monoksidom. Liječnici su joj rekli da ne bi bila živa da je došla nekoliko minuta kasnije. Njezin recept za sve nedaće u životu su borbenost i humor.



''Ne znam, humor me vadi! Ja jesam osoba koja se voli šaliti posebno na svoj račun, to mi je posebno drago i volim crni humor, a di ćeš bolje teme za ovo nego što se izdogađalo sad meni, tako da imam obilje doskočica na svoj račun'', pričala je Nikolina Pišek.



''Ja sam inače vedrog duha vrlo sam optimistična i mislim da me to čak izvuklo u životu iz puno ružnih i teških situacija'', objasnila je Andrea Šušnjara.



''Svako ima u sebi superheroja samo ga moraš izvaditi. Kad ti teče voda u grlo, skužiš - tko će me spasit ako ne ja sam sebe!'', rekla je Anđa Marić.



Od ovih borbenih dama mogli bismo štošta naučiti.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 18:00 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

