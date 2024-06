Slavna holivudska glumica prvi put u Hrvatskoj: Evo što ju je posebno oduševilo i čemu nije mogla odoljeti!

Poznata holivudska glumica Bai Ling već nekoliko tjedana snima film u Baranji. Samo za gledatelje In Magazina, otkrila je više i manje poznate zanimljivosti iz svoje bogate karijere te zašto ne prati modne trendove. Sve doznajte u ekskluzivnom intervjuu Darije Walter.

Poznata glumica Bai Ling prvi je put posjetila Lijepu Našu. Priznaje nam kako se odmah oduševila toplinom ljudi i gostoprimstvom. Premda pazi na svoju liniju, nije mogla odoljeti poznatom fiš paprikašu koji ju je oduševio.

Kada je otkrila ljubav prema glumi, kinesko-američka glumica Bai Ling imala je samo 14 godina. Uloga kineske odvjetnice u američkom filmu ''Crveni ugao'' za nju je bila više od posla. Bio je to rizik. Rizik zbog kojeg joj je oduzeto kinesko državljanstvo.

''Sjećam se prvog puta i glavne uloge koju sam imala s Richardom Gereom, Red corner. On je tako lijep čovjek, mi smo dobri prijatelji, on me podržava, podržava. Rekao je: ''Bai Ling dobra si i ja želim da budeš dobra.'', prisjetila se.

Surađivala je s brojnim glumačkim i redateljskim imenima, a kako u filmovima često glumi snažne ženske uloge, za potrebe snimanja 'Nebeskog kapetana' dobila je posebno upozorenje od redatelja filma da bude blaga pri udarcima u lice Judea Lawa. Što, naravno, nije učinila.

''Imamo borbu s njim. Redatelj me nije poznavao, ja sam divlja, idem. Rekao je: ''Pazi da budeš izbliza, samo ga nemoj dobro pogoditi.'' Bila sam kao da ću doći, rekla sam da neću udarati, udari me, udari me i booom'', priča.

Iako je u Hollywoodu prisutna već nekoliko desetljeća, priznaje kako početak nije bio lak. Mnogi su joj govorili kako bi se trebala ponašati, no uvijek joj je bilo važno slušati sebe i vjerovati vlastitom instinktu.

Ne samo da nije promijenila ime, već je postala poznata i po svojem jedinstvenom modnom stilu. Ne skriva kako već godinama dizajnira svoju odjeću, a modne je marke ne zanimaju.

Cijeli intervju pogledajte u prilogu In magazina.

