Skrivene strasti domaćih zvijezda: Sviraju harmoniku, voze bijesne motore i hodaju po žeravici!

Skrivene strasti domaćih zvijezda mogle bi vas iznenaditi. Indira Levak strastvena je harmonikašica i klarinetistica. Slavko Sobin obožava vrtlarenje, Škoro je u majstor u vinogradu, Sandi Cenov od malih nogu voli motore. Koja slavna domaća zvijezda često hoda bosa po vreloj žeravici, zna naš Davor Garić, a sve možete vidjeti u In magazinu.

Uz primarne poslove i karijere, zvijezde često imaju i svoj ispušni ventil, skrivenu strast koju javno ne pokazuju baš često. Jeste li znali da je Indira strastvena harmonikašica?



Klarinet je počela svirati s 12 godina u limenoj glazbi u Županji, nerijetko i na sprovodima.



''Toliku bol koju prođeš kad imaš sprovod, mi smo znali pješačiti i po četiri kilometra, sad zamisli kad je vani hladnoća i kad sviraš one metalne tipkice, tu ne možeš imati rukavice, trubači mogu imati rukavice, mi klarinetisti ne možemo, Isuse i Bože, to su ti smrzotine'', priča Indira.



Glumac Slavko Sobin u svojoj se oazi daleko od buke grada najradije prepušta vrtlarenju.



''Kad dođeš tu sve ti stane, otvori se srce, stane vrijeme, dolaze ti psi od tvojih prijatelja na čuvanje jer eto možeš. Puno ljudi koje poznajem se zapravo prikriveno bavi ovakvim stvarima'', otkrio je Sobin.



Borna Kotromanić strastvena je ljubiteljica rada na sebi, a to nerijetko uključuje i hod po žeravici.



''Mislim da su me ovi rituali ohrabrili da osjetim intenzitet boli koju sam doživjela kao dijete i da kroz tu bol prođem. Jer mi je ogromna količina životne energije, 50 godina, odlazila u to da ja potisnem bol i da je nikad ne osjetim u tom njezinom punom intenzitetu jer sam mislila da ja to neću preživjeti'', priča Borna.



Strast prema skupocjenim torbicama svih veličina ne krije Marko Grubnić.



''Ja sam tip koji to zaista voli, na neki način sam i kolekcionar, međutim ja se nikada za nijednu stvar ne vežem, tako da ti ja imam i neke stranice na kojima vrlo rado i prodam neke svoje torbe pa kupim nove'', otkrio je Grubnić.



Sloboda otvorene ceste i zvuk motocikla, velike su ljubavi Sandija Cenova. U limene jurilice zaljubio se još kao dječak.



''To je kao živo biće, ja mislim da je to kao moderni konj, da su se točno tako osjećali kauboji kad su sjedali na svoje konje pa negdje u neku avanturu u nepoznato'', priča Sandi.



Uz glazbu, Škoro je strastveni kuhar i doktor znanosti, a najradije se zaputi u svoj vinograd.



''Prva ideja da bih mogao biti vinar tako negdje 2015. godine. Naime, prvo mi se stvorila ideja da bih mogao biti vinogradar i da bih mogao imati jedan svoj mali vinograd u kraju kojeg volim, međutim stjecajem okolnosti, grožđe je jeftino, vino je malo skuplje, pa sam ja onda odlučio ono što su me na fakultetu učili, a to je da finaliziram proizvod, tako sam počeo proizvoditi vino'', ispričao je Miroslav Škoro.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kći Harisa i Meline Džinović izvela neočekivan potez nakon njihova razvoda, odala se u kakvom je odnosu ostala s majkom?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte predizborni plakat Alke Vuice, na njemu pozira u pomalo neubičajenom izdanju za političare!