Škoro progovorio o razlozima preseljenja u Ameriku, ali i povratka u domovinu!

''Leti sokole'' naziv je nove pjesme Miroslava Škore u kojoj progovara o slobodi, ljubavi i čežnji za domom. Prisjetio se razloga zbog kojih je napustio Hrvatsku '89-te, no srce u tuđini nije dugo izdržalo. Srce je i operirao 2018., kada su mu ugrađene četiri premosnice, no liječnikovih preporuka teško se pridržava. O svemu ovome sa Škorom je razgovarao naš Davor Garić za In magazin.

Nova pjesma Miroslava Škore ''Leti sokole'' govori o čežnji srca za domom, ljubavi i slobodom.



Zašto je baš sokola izabrao kao nekakav light motiv cijele pjesme?



''Sokol je po meni u tom nekom našem tradicijskom smislu i smislu glazbe koju mi znamo i poznajemo, nešto čemu se s ponosom obraćaš jer to je ponosna ptica koja simbolizira tu neku slobodu'', objasnio je Škoro, pa dodao:



''To su neke te dvije tri vrste pjesama, kao kad neki kuhar radi, mogu ja probat radit neke druge vrste kolača, odnosno pjesama i probao sam ja u životu raditi malo i za film, za serije i druge izvođače, ali u osnovi ja radim ili taj tamburaški pristup koji se oslanja na tradicijsku glazbu.



''Imam taj jedan dio ljubavnih pjesama koje su vrlo nježne, vrlo su krhke. A ovaj kako ja to zovem ''borbeni komplet'' je ustvari jedan niz pjesama koji je sličnog karaktera od Ne dirajte mi ravnicu, preko Mate pa nadalje, ali koji je narpavljen u jednom điru koji je na mahove po meni i rock'', kaže.



Različiti glazbeni izričaji u praksi znače i šaroliku publiku pa se na njegovim koncertima spaja nespojivo.



''Ja imam publiku gdje mali kikići dođu i oni čekaju ''U mom dvorištu'' i ''Šumi, šumi javore'', imam i one koji vole ''Suza za majkom'', otac i to...i imam naravno ove koji briju! Oni si dofuraju gajbu piva i oni čekaju i već od treće pjesme viču ''Ej, brate, Sude mi!'' Treba zadovoljit sve te ukuse! To je jedan specifikum. Ja i takav orkestar imam'', priča iskreno Škoro.



I njegov sin je zasvirao na ovoj pjesmi, svira s njim na koncertima, u spotovima, a inače je roker!?



''Moj sin je ortodoksni roker, tu nema greške, ali vrlo strpljivo odrađuje ''dvojku'', cik, cak, i još čaga sa mnom, a onda čeka svoj trenutak i onda razvali neki solo'', priča Škoro.



U pjesmi ''Leti sokole'' Škoro se prisjetio i svojeg života u Americi, no srce je patilo za domom.



A što ga je natjeralo da se iz Amerike vrati u Hrvatsku?



''Prvo bi trebalo odgovoriti na pitanje što me je natjeralo da odem tamo. Pa emocija! Srce. I otišao sam tamo i vratio se zbog emocije. Kim je imala vrlo dobar posao, žena je odvjetnica, tako da nije bilo iz ekonomskih razloga, dapače. Nije bilo pitanje sigurnosti jer mi smo se vratili u Hrvatsku u kojoj je bio rat, međutim srce...srce je u mom životu vrlo važno, do te razine da sam sad dao napraviti četiri nove cijevi prema tom svom srcu...'', rekao je.



Škori su liječnici 2018. nakon srčanog udara ugradili četiri srčane premosnice. Liječnik mu je prepisao manje stresa i zdrav način prehrane, što mu najteže pada.



''Pa morao bih pripaziti na tu količinu silnu svega što jedem i što unosim u svoj organizam. Mislim da ću sada ići na jednu dijetu.I ne možeš, ja volim to. Ja kad vidim onu dašćicu i sve sitno nasjeckano....ja bih sve nasjeckao, sve!'', priznaje.



U kojim je akcijama trenutačno mimo glazbe s obzirom na sve tvoje diplome, znanja, zvanja...znam se da gradi jednu kuću na osami, što priprema?

''Tražim nekakav smisao i svrhu zbog toga što sam počeo to raditi iz nekakve ljubavi da imam tako nekakvu poziciju u kojoj mogu biti što ti veliš sam, ne bih ja rekao sam, ne volim ja biti sam, nitko ne voli biti sam! Na miru! Da mogu biti na miru. Bravo. To je velika razlika'', kaže i dodaje.



''I pripremam se kondicijski za silnu količinu koncerata koje imamo, mislim da u šestom mjesecu imamo čak dva. Ima puno više, to se svaki drugi dan se nešto događa, pokrenulo se, ljudi su se malo pokrenuli situacija se pokrenula, nakon te korone, željni su ljudi zabave'', zaključio je Škoro.



Za nove Škorine koncerte naučite i stihove nove pjesme Leti sokole.

