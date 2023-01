Rajski odmor Snježane i Franza pokvario je jedan detalj i stavio njihovo povjerenje na kušnju!

Snježana Schillinger na Sejšelima je provela svoj odmor sa suprugom Franzom. Uživanje na rajskim otocima pokvario je samo jedan nesretni događaj zbog kojeg su njihov brak i povjerenje bili na velikom testu. Kako je izgledalo njihovo putovanje u tropske krajeve, Snježana je otkrila Davoru Gariću za IN magazin.

Bijeli pijesak, palme, tirkizno more i tropski ambijent kao s razglednice bili su kulisa za odmor Snježane i Franza Schillingera. Sejšeli su ih osvojili na prvi pogled.



''Nevjerojatno ugodna klima, jedna od najugodnijih u kojima sam bila. Temperatura zraka nije viša od 28, nije da umireš na 35-40, nego je 28 i svako malo je padala kiša. Znali smo da će početi ta kišna sezona, ali ne tako rano. Međutim, to je tamo jedan super kul doživljaj jer pada topla kiša, pada 15-20 minuta, stane i opet je prekrasno, sunčano, savršeno, i nema komaraca'', priča Snježana.



Vrijeme su najčešće provodili na bajkovitim plažama, društvo im je radila 160 godina stara kornjača, a kao pravi gurmani, nisu odoljeli lokalnim delicijama pa je uživanje u ukusnim specijalitetima bio prioritet. Naravno da se na Sejšelima mora kušati i kokosovo mlijeko.



''Oni to rade teatralno, uberu kokos pred tobom, uzveru se ne to drvo u sekundi, svi su jako spretni, otvore ga pred tobom tako da ga možeš piti u izvornom obliku ili si malo dodaš ruma, zavisi...'' ispričala je Snježana.



Snježana je na početku odmora ostala bez svojeg mobitela pa je cijelo vrijeme s Franzom dijelila njegov. Bio je to najveći test povjerenja, kaže. Položili su ga oboje, a ljubomore u njihovu braku nema. Kod supruga cijeni i to što poštuje njezine prijatelje.



''Nisam dopustila i ne bih nikad dopustila da se moj bračni partner petlja u moje prijateljske odnose koje njegujem godinama. S nekim sam ljudima dobra više od 20 godina i da on sad kaže: 'E, ova tvoja frendica ima malo preseksi slike na Instagramu, nemoj je pratiti i nemoj se više družiti s njom!' ili: 'Ovaj tvoj prijatelj možda je malo previše gej, to mi ne paše!' Muškarci to znaju napraviti ženama i onda se žene jedan dan probude i nema ni prijatelja, a ni muža. Mene su moji prijatelji spasili svaki put kad sam bila u nekim razmiricama, u smislu da sam se rastala, bili su tu sa mnom i ja to jako cijenim'', priča Snježana.



Jedna od njih je i Kolinda Grabar-Kitarović, koja često uskoči u Snježanine kreacije.



''Predsjednica je divna osoba, apsolutno divna, divna osoba, izuzetno korektna. Ona je svoju ulogu političara koji promovira svoju zemlju jedna od rijetkih stvarno shvatila onako kako bi to trebalo biti i to stvarno radi srčano. Isto tako kako promovira svoju zemlju, tako promovira i hrvatske dizajnere, što je meni izuzetno drago'', kaže Snježana.



Nakon tropskog odmora Snježana se baca na ušminkavanje nove proljetno-ljetne kolekcije svojeg brenda. Uz različite modele, svoje će mjesto pronaći i njihov zaštitni znak - haljina na preklop.



''Svakog dizajnera, pa i svjetskog, nešto je obilježilo, a to je ta haljina na preklop. Ona možda na prvu djeluje jednostavno, ali mi smo na tom kroju, dok ga nismo do kraja usavršili da izgleda ovako kako danas izgleda, radili skoro tri godine. Toliko smo izgubili na tome da smo to popravljali, popravljali'', otkriva.

Već je u planu i nova egzotična destinacija za odmor. Bit će to Peru.

''Mora biti po nečemu posebno i zanimljivo, to su neki fine dining kuhari, gourmet kuhinja, nešto mora biti zanimljivo. U ovom slučaju to je onaj retro brod koji smo svi valjda gledali kako plovi po Amazoni, nadam se da ću se ja ubaciti'', kaže.



Snježana je uskočila u helikopter i poletjela u svoju novu avanturu. Nema sumnje, ta žena život živi punim plućima.

