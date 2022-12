Sjećate se Samoanaca koji su navijali za Vatrene prije četiri godine? Vratili su se u Hrvatsku, a evo i koji je razlog za to!

Podrijetlom su iz Samoe - male otočne države u Tihom oceanu, žive na Novom Zelandu, a najpopularniji su u Hrvatskoj. Sigurno znate za klapu Samoanu i njihove briljantne interpretacije poznatih dalmatinskih pjesama. Braća Christian i Austin opet su u Hrvatskoj. Koji je razlog njihova ponovnog posjeta i kakvo nam iznenađenje spremaju u sljedećoj godini, saznala je Anja Beneta za IN magazin!

''Nije u šoldima sve, neka te tu kraj mene..." tako su dvojica Samoanaca iz dalekog Novog Zelanda bodrila Vatrene prije četiri godine na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji. U prilogu možete vidjeti i kako su to činili ovih dana u hrvatskoj metropoli.



Razlog dolaska braće Christiana i Austina iz 17 tisuća kilometara udaljenog Novog Zelanda u Lijepu Našu ipak nije najvažnija sporedna stvar na svijetu.



''Ovog puta došli smo u Hrvatsku kako bismo snimili novu pjesmu, ali nije baš dobro vrijeme izbaciti pjesmu usred Svjetskog nogometnog prvenstva. Odlučili smo čekati. I sad samo radimo u studiju i navijamo za dečke. Mi samo navijamo za Hrvatsku i onda se vraćamo kući", objasnili su.

Pogledaj i ovo u kockastom dresu Davno prije nego što je postao predsjednik Hrvatske bio je strastveni navijač, utakmice je pratio okružen poznatim ljepoticama

No vratit će se i u Hrvatsku. I to već početkom godine, kad će promovirati svoju prvu autorsku pjesmu koju je za njih napisao Jacques Houdek.



''Novi singl zove se 'Kuća od neba i sunca'. Govori o ljepoti života, kako ti možeš obići cijeli svijet, ali sve što trebaš je ispred tebe'', rekao je.



Na proljeće stiže i album prvijenac. Na njemu će se, uz Jacquesovu, naći i pjesme drugih poznatih hrvatskih glazbenika.

Kad glas puste ovi samoanski slavuji, nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. U Hrvatskoj uživaju pravi zvjezdani status.

''Sinoć smo išli na misu. Nakon toga smo pozvali taksi, ušli smo u taksi i pjevali 'Mirno spavaj, dušo moja'. I onda se taksist zaustavio, okrenuo se prema nama i rekao: 'Hej, jeste vi Samoana?' Mi kažemo da jesmo. 'OK, ne brinite se, ne trebate ništa platiti, vozit ću vas kamo god hoćete''', ispričali su.



Svojom interpretacijom dalmatinske pisme već godinama oduševljavaju Hrvate diljem svijeta, a evo čime naš narod oduševljava njih:

''Imate dišpet, a to znači i ako nitko ne vjeruje da ćete to učiniti, iako ste mali, iako ljudi misle da ste autsajderi, vi se uvijek borite, ostajete uspravni, pokušavate najbolje da napravite razliku u svijetu i da predstavite svoju zemlju, obitelj najbolje što možete'', kažu.



Ministarstvo kulture Samoani je uručilo nagradu i zahvalnicu za promicanje hrvatske baštine. No to nije sve.

''Imamo mali trg u Zagvozdu. Vedran Mlikota naš je vrlo dobar prijatelj i 2015. godine imali su veliku ceremoniju za nas. Za nas je to moje omiljeno mjesto u Hrvatskoj. Specijalno mjesto za nas jer se osjećamo kao doma. Kad odemo u Samou, osjećamo se isto kao kad odemo u Zagvozd'', ispričali su.

Rado su viđeni i u ostatku Lijepe Naše. Obožavaju našu hranu i naše ljude. Odlično im ide i učenje hrvatskog jezika, no na nešto se u Hrvatskoj ipak teško privikavaju.



''Malo je hladno zimi. Ovo je naš prvi put da smo zimi ovdje, snijeg je nešto novo za nas. Ovdje je prehladno za nas", priznaju.



Ipak, scenarij da Novi Zeland u budućnosti trajno zamijene Hrvatskom ipak nije nemoguća misija.



''Može se dogoditi. Ja sam ovo ljeto ozbiljno razmišljao o tome. Vidjet ćemo što će biti. Ako album dobro prođe, vidjet ćemo što će se dogoditi'', otkrili su.

