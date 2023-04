Russell Crowe ekskluzivno za In magazin o novoj ulozi vatikanskog egzorcista: ''Želio sam da njegova srž bude prisutna''

U idućem prilogu ekskluzivno donosimo razgovor s oskarovcem Russellom Croweom za In magazin. Aleksandra Keresman s holivudskim glumcem razgovarala je o njegovoj novoj ulozi svećenika Gabriela Amortha, koliko je i zašto praznovjeran, može li i danas recitirati molitve na latinskom te kako je reagirala Crkva na njegovu interpretaciju pripadnika klera.

Svjetsku je slavu osvojio krvavom borbom u rimskoj areni, utjelovljujući generala Maximusa Decimusa, koji mu je na kraju donio i zlatni kipić. Nakon čega se prometnuo u jednog od rijetkih glumaca, tri puta zaredom nominiranih za Oscar. Uspješnice poput ''Genijalnog uma'', ''L.A povjerljivo'' ili ''Cindarella man'' ovog su ''zločestog dečka'' Hollywooda pretvorile u najpoželjnijeg glavnog junaka. Ne čudi zato sto je producent filma ''Papin Egzorcist'' izjavio kako ne postoji bolja osoba koja bi utjelovila glavnog vatikanskog egzorcista, od samog gladijatora. Russel Crowe tako je ušao u cipele stvarnog svećenika Gabriela Amortha.



''Katkad vas težina takvog zadatka zadesi drugačije u različito vrijeme, kad sam glumio Johna Nasha u Beautiful mind, ili Jamesa u Cindarella man u mom umu postojao je pritisak da fizički budem što bliže liku ali nisam imao točke reference za oca Gabriela u 1987., kako je tada izgledao, znao sam kako je izgledao kao mladić prije zaređivanja i naravno od 2000tih na dalje. Imao sam razgovore dogovorene od strane Vatikana, s njegovim prijateljima, kolegama, čovjekom koji je odradio 160 egzorcizama s njime, i ono što je uvijek proizlazilo iz tih razgovora bio je njegov humor, te kako je održavao taj balans s toliko mračnim stvarima kojima se bavio. Iako mu ne nalikujem fizički i ne radim točno stvari koje je on radio, želio sam da njegova srž bude prisutna'', ispričao je Russell Crowe za In magazin.

Pogledaj i ovo baš se promijenio! Rijetko tko prepoznaje muškarca za kojim su nekad žene uzdisale, a njega nije briga jer uživa s 26 godina mlađom koja liči na njegovu bivšu

Otac Amorth bio je talijanski vojnik i novinar, koji se zaredio tek u 30-ima, da bi na kraju postao glavnim vatikanskim egzorcistom. Za života izveo je više od nekoliko desetaka tisuća egzorcizama i napisao 12 knjiga, a bio je nadaleko poznat kao osoba s istančanim humorom, jer kako je tvrdio, vrag ne voli šalu.



Što bi Russell pitao oca Amortha da ima priliku?



''Bio bih oduševljen tom prilikom, jer on je jako zanimljiv čovjek. Kad sam istraživao neke elemente njegova života, to me ustvari povezalo sa samom idejom projekta. Imao bih vjerojatno 100 pitanja a većina bi bila vezana uz biografske detalje njegova ranog života, kakva su bila njegova ratna iskustva ali naravno, kako je bio glavni egzorcist vatikana 36 godina, zanimali bi me detalji nekih od iskustava koje sam pročitao u njegovoj knjizi'', priča Russell.



Po prirodi vrlo praznovjeran, Russell se prvi put okušao u ovom žanru, koji u privatnom životu izbjegava.



''Nisam baš velik fan horror filmova, ne volim ih gledati, volim moći spavati po noći umjesto da me do srži plaši nešto takvo. Ja sam vrlo svjestan toga da sam praznovjeran pa imam dozu objektivnosti kad govorimo o tome, to je ustvari nešto što upijete kao glumac jer se uvijek nešto tako događa, posebno kad ste mladi i u kazalištu, uvijek imate neka pravila što se smije što ne smije…moraš se okrenuti 3 puta i reći to i to ali isto tako vlasnik sam sportskog tima i gorljivi pratitelj sporta tako da uvijek tražite neke znakove da će vaša ekipa pobijediti taj dan'', priča Russell.



Iako se nije morao suočiti sa stvarnim prijetećim demonima, za potrebe filma morao je svladati izvorne latinske molitve, koje se koriste pri egzorcizmima.



Bi li mogao i danas izrecitirati neku molitvu na latinskom?



''Vjerojatno bih mogao da se koncentriram, mogao bih izrecitirati jednu na talijanskom ali vjerojatno latinski nešto manje, jer moj mozak funkcionira kao ladičar, napuni se podacima koje se bavim u tom trenu ali prazni čim prijeđem na idući projekt. Ali da, bilo je tu nekoliko sati učenja talijanskog i latinskog'', priznao je Russell.

A njegova je izvedba na kraju dobila i blagoslov svećenstva.



''Dobili smo pismo jučer ili danas od nekih ljudi koje sam upoznao, to su većinom katolički svećenici i iako nisu bili baš sretni zbog straha koji su osjećali gledajući film, bili su zadovoljni mojom interpretacijom njegove osobnosti'', rekao je Russell.



Sportski je zaljubljenik i vrlo je dobro upoznat i s našom domovinom, čiji je turistički promo slogan, kao i čestitke na nogometnim uspjesima dijelio na svojem twitter računu. Zato ne sumnjamo da će domaće kinodvorane biti popunjene od 6. travnja, kada Papin Egzorcist stiže i u naša kina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Potpuno gola glumica pijuckala vino na balkonu pa poručila: ''Radim ono što želim raditi!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Svoju 13 godina stariju suprugu držao je za ruku dok je izlazila iz mora, a nikome nije promaknuo ni neobičan badić koji je ona nosila