Rođendansko slavlje Mije Dimšić: Evo koji je dugogodišnji san pjevačica ispunila!

A sada je vrijeme za jednu rođendansku čestitku. Pjevačica i kantautorica Mia Dimšić danas, naime, slavi 31. rođendan i tim povodom ispunila je svoj dugo priželjkivani san. Svoje obožavatelje počastila je prvim albumom na engleskom jeziku, a sve je ispričala za In magazin.

Danas je Miji Dimšić rođendan. Veliki 31., a ona ga svejedno provodi u studiju.

''Naravno, lijepo je slaviti rođendan, ali ne radim dramu od njega, dan ko i svaki drugi, čuješ se s ljudima koje voliš'', priča Mia.

Ali želje su tu…

''Da budem okružena ljudima koje volim, da ti ljudi budu zdravi, da budem motivirana, ambiciozna, da trčim za svojim snovima. To je ono što me jako ispunjava'', kaže Mia.

I baš zato, danas je, kako je i poželjela, službeno ''vani'' njezin prvi, dugo najavljivani album na engleskom jeziku - ''Monologue''.



''Pošto sam studirala engleski i jako ga volim, super funkcioniram i pišući na engleskom, volim i mislim da mi vokal bolje zvuči pjevat na engleskom'', kaže.

I nije tu kraj. Uskoro stiže još jedan album:

''Nema iste pjesme, dvije ili tri pjesme sveukupno će bit koje su na oba jezika, a ovo ostalo radimo totalno različite stvari, tako da je ovih dana u studiju vrlo kreativno i punom parim se radi'', kaže.

Do ovog 31. rođendana, mnogo je toga ostvarila. Publici se prvi put predstavila 2015. godine s pjesmom "Budi mi blizu", a danas je jedna od najvećih mladih zvijezda na našoj sceni. Iza sebe ima autobiografsku knjigu, sada četiri albuma i višestruka je dobitnica Porina:



''Htjela bih probati negdje glumiti to je želja koja me kopka, samo da vidim da l' ja znam glumiti. To me zanima a čini mi se da ne znam procijeniti'', govori.

''Čak bi voljela nekad u životu napisati mjuzikl, kad još puno iskustva skupim, ali nekakva želja i mašta postoji, zapravo ja želim puno i svašta i stalno smišljam nešto novo. Nešto će se ostvarit nešto ne. Bitno je da se mašta'', kaže.

A tu su i neobični Mijini talenti poput onog da govori ili pjeva unatrag:

Itt pjeva unatrag

''Nije pretjerano korisno ali za zabavljati prijatelje i obitelj dobra fora'', kaže.

Ljubav je nešto gdje Mia pak povlači crtu u razgovoru. No, bez obzira na to, postoji li onaj netko u njezinu životu, jasna je kada ga opisuje:

''Sigurno zbog svog radnog tempa, prirode života i dinamike posla, sigurno to ne bi mogao bilo tko istrpiti, to mi je jasno, ali vjerujem da se nađe način ako dvije osobe imaju volje, i najvažnija osobina kod partnera meni zdravo samopouzdanje, da voli sebe'', kaže.

Dodamo li tomu sanjarski pogled na ljubav, njezina čarolija je zajamčena:

''Možda čak postoji ona neka iskra i čak vjerujem u one neke prošle živote, kad se dvije duše spoje, prepoznaju jer su već puno toga prošle zajedno'', kaže.

Do sudbonosnog susreta, sve svoje dobro poznate glazbene puteve ova glazbenica proći će sa svojom publikom 26-og studenog u Lisinskom. Na velikom koncertu pridružit će joj se kolege i prijatelji.

