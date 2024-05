Vojko V i Grše iskreno o uspjehu i obitelji: ''Puno je ljepši ovaj život, nego onaj prije, blagoslovljen sam!''

Vojko V i Grše jedni su od najpopularnijih repera ovih prostora. U razgovoru s našim Hrvojem Krolom osvrnuli su se na svoj uspjeh, ali i iskreno ispričali koliko im obitelj znači te kakvi su očevi svojim sinovima.

''Ovo sve što se događa zadnje vrijeme je van svih očekivanja. Imali smo mi uvijek ambicije ali neke stvari nismo mogli ni zamisliti da će se događati. Sami žanr da će doći na tu razinu ali i moja karijera da ću biti tu di jesam danas'', priznaje Grše.



A ako se pita tisuće ljudi koji su se okupili na splitskoj Rivi, Grše i Vojko V su upravo ondje gdje trebaju biti. Njihove pjesme ne skidaju se s glazbenih top ljestvica, a svaka nova je veći hit od prethodne. Grše je, unatoč visokoj temperaturi, uspio smoći snage i pjesmama uzvratiti ljubav publike koju dobiva bezuvjetno.



''Takav način života mora imat neke posljedice, malo se u nezgodnome trenutku sve izdogađalo, ali nakljuka sam se tabletama i nadam se da će me držat ovih sat, sat i pol vremena i nadam se da ću izdržat i da dam publici sto posto od sebe jer su stvarno to zaslužili'', kaže.



Mamma Mia, Fantazija, Mamba, Pasta Italiana, Ne može, Kako to, Mamacita - samo su neke od pjesma kojima su reperi doveli splitsku publiku do usijanja. A iako im na pozornici nema ravnih, u privatnom životu su povučeni, a Vojko V čak i oprezan kada su u pitanju mediji.



''Opekao sam se masu puta. Malo bi se razlajao i onda sve najgore šta kažem stavi se u naslov i ljudi ne čitaju njšta osim naslova i onda ispadnem ja totalni debil tako da pazim masu šta pričam'', kaže.



A priču je nabolje promijenio i Grše jer, kako je priznao, ovo što publika sada može vidjeti je neki novi reper. Bez poroka, a obitelj mu je na prvom mjestu.



''Puno je ljepši ovaj život nego onaj šta je bio tako da uživam u ovome svemu i blagoslovljen sam. Familija je super hvala Bogu tako da se nemam šta žalit. Sin ima godinu i pol dana i sad već počinju interakcije i fenomenalan je i baš guštam provodit s njim vrijeme i svaki dan nešto novo naučim i svaki dan se nešto novo dogodi s njim'', kaže.



Kad Grše nije na nastupima onda je maleni Fran centar njegova svijeta, a iako se ne bi možda reklo na prvu, Grše nam kaže da kada su u pitanju pelene i bočice, tu mu nema konkurencije.



''Pogotovo u početku kada je bio dosta mali sve sam to radio, sad malo manje jer me nema doma ali nastojim sve te obaveze kad sam doma pomoć ženi. A uloga oca je kod svih ista i nisam ja ništa drugačiji sve je to ono šta život nosi i sve je to normalno'', kaže.



Obojica se repera na spomen svojih sinova odmah raznježe, a Vojko je prije nastupa imao dodatni razlog za tremu.

''Mali je dobar 5 ipo, sad će me doći gledati prvi put tako da možda imam malu tremu oko toga'', priznaje.



Ono što je definitivno đir su pjesme koje ovi reperi stvaraju, a na veselje njihovih obožavatelja – obojica glazbenika najavljuju nove materijale, kojima će, ne sumnjamo, ponovno poharati prva mjesta glazbenih ljestvica.



