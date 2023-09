Holivudski glumci Josh Duhamel i Dan Bakeddahl eksluzivno za In magazin otkrili su krvave detalje sa snimanja filma ''Buddy Games''!

Glumački poziv čini se jednim od najglamuroznijih, no nerijetko sa sobom nosi i ne tako ugodna iskustva. U Monte Carlu, naša Aleksandra Keresman ekskluzivno je za In magazin razgovarala s glumcima Joshom Duhamelom i Danom Bakeddahlom, koji su joj otkrili sve krvave nezgode sa snimanja filma Buddy Games. Na setu su se lomili nos i koljeno, a ondje se našao i Joshov sin Axl, koji je pak imao vrlo odrasle zahtjeve. Cijeli razgovor pogledajte u prilogu In magazina!

Nekadašnji model i glumac Josh Duhamel, u 2019. prvi put se uhvatio redateljske palice i snimio ''Buddy Games'', filmsku priču temeljenu na tradiciji koju on i prijatelji održavaju na životu već punih 25 godina. Tako je na setu okupio grupu odličnih komičara, koji se okušavaju u suludim i pomalo opasnim izazovima. Na kraju dana, osim urnebesnim avanturama, rezultiraju još dubljim prijateljstvima. U Monte Carlu je s kolegom Danom Backddahlom promovirao drugi nastavak ove odlične komedije.



Je li zabavno zajedno promovirati film, ipak su grupa momaka koja je zajedno radila na dva filma i zabavljala se dobro?



''Mislim da imamo zaista dobru kemiju i imamo sreće što je Josh okupio grupu super dečkiju i nakon što smo snimili prvi, ti odnosi su se produbili, sad se stalno čujemo'', izjavio je Dan.



''Htio sam da se svi osjećaju kao dio obitelji i kao moja grupa prijatelja jer priča je bazirana upravo na tome što mi radimo inače. Možete samo gledajući film vidjeti da zaista volimo jedni druge. Bilo je naporno ali na kraju dana snimate film o grupi dečkiju koji izvode ludorije, morate se zabaviti.'',dodao je Josh.



Bilo je naporno ali na kraju dana snimate film o grupi dečkiju koji izvode ludorije, morate se zabaviti.



Ali ujedno je, i zahtjevno fizički, dosta je tu potencijala za ozljede, jesu li svima leđa dobro?



''U ovom se nitko nije ozlijedio'', rekao je Dan.



Ali u prvom jest.



''Da, u prvom sam se gadno ozlijedio. Ali sam sam kriv što sam se spustio niz tobogan namijenjen kaskaderima i Joshu. On se spustio kao superman, ja kao šeprtlja'', objasnio je Dan.



''On se spustio na noge, i kako se spuštao noga mu se zakrenula, udario je i dobio subdermalni hematom koji je ravan puknuću.

Morali smo ga dovesti u kolicima, uspraviti da odradi svoje i odmah posjesti nazad, ne možete to niti primijetiti u filmu, nevjerojatan je profić'', rekao je Josh.



Dylan se ipak ozlijedio i u ovom filmu?



''Zanimljivo je, svašta se događalo kroz ova dva filma. U prvom se Dan ozlijedio, a u drugom je dobio Covid. U prvom smo se Kevin i ja hrvali u toj sceni i on je završio sa ozlijeđenim nosom, dio kože mu se odvojio i prepali smo se, ali on je samo govorio ma ne, samo stavite šminke na to, u redu je. A u drugom sam bacao urnu u njega preko cijele prostorije i prošla mu je kroz ruke ravno u nos, ponovno iako je sad imao i masnicu na oku. Ne znam kako je uspio nastaviti sa snimanjem jer to nas je moglo zaustaviti'', ispričao je Josh.



Tko je od njih najkompetitivniji?



''Kevin, jer on je onaj tip koji, npr dosta smo igrali pinball na snimanju, on bi uvijek na svakom našao neku manu, ma ovdje su kuglice magnetizirane, uvijek je u nečemu drugome bio problem. To je kompetitivno, jer mene boli briga ako me pobijediš'', rekao je Dan.



''Koliko je bizarno da je troje od 4 dečkiju na ovom filmu pinball poznavaoci, svaki ima po nekoliko tih aparata i pronalazili bi barove s njima, čak su našli i turnir'', rekao je Josh.



Pravoj obiteljskoj atmosferi na setu pridonio je i Joshov sin Axl, kojeg je dobio u prvom braku s popularnom pjevačicom Fergie.



Joshov sin je imao cameo ulogu u ovom filmu. Kako je bilo raditi s njime na setu?



''Odlično. Zbog našeg posla često smo daleko od obitelji, tako da je uvijek odlično kad možete biti s njima. Obožava sudjelovati u predstavama u školi, no biti u filmu mu je bilo posebno iskustvo. No najviše ga je brinulo to hoće li dobiti plaću, stalno me ispitivao hoće li dobiti plaću. Morao sam mu objasniti da to radimo iz ljubavi ne zbog novaca. Ali malog pokreću novčići'', našalio se.



''Moj najdraži aspekt roditeljstva je to da stvari oko kojih se ja nisam slagao sa svojim roditeljima, sad ja to govorim svojim klincima i oni se bune i revoltirani su kao što sam ja bio, i onda shvatiš da je tata bio u pravu jer ja sam očigledno u pravu u ovom trenutku, ne moje dijete, tako da je moj tata isto morao biti u pravu'', rekao je Dan.



Na zadovoljstvo brojnih obožavatelja, modeling karijeru, kao i onu stomatološku, za koju se školovao, Josh je ostavio iza sebe, dok se u redateljskom stolcu, čini se, tek zagrijava.

Cijeli intervju pogledajte u prilogu In magazina!

