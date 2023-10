Naš pjevač iskreno o preobraćenju koje je doživio: "Bio sam baraba koji je promijenio život za 360 stupnjeva i danas sam sretan radi toga"

Mala dvorana Doma sportova ovog je vikenda bila ispunjena Božjom prisutnošću. Alan Hržica na koncertu duhovne glazbe slavio je s publikom pjevajući u jedan glas, a njegove gošće Amorose i Vanessa Mioč pjesmom su dotakle mnoga srca. Na koji način duhovna glazba liječi, otkrili su Matei Slogar u IN Magazinu.

Vanessa Mioč s roditeljima je živjela u Švicarskoj, a nakon očeve smrti nagovarala je majku da se presele u Hrvatsku. I nije pogriješila jer to je za ovu pjevačicu duhovne glazbe bila najbolja odluka.



"Ovdje sam istinski upoznala Boga jer je to zajedništvo živo u Hrvatskoj. Hrvatska ima ono nešto što puno država nema i mi smo često ko narod da se volimo uspoređivat s drugima i tko šta ima, a zapravo imamo to zajedništvu, ljubav iskrenosti i mislim da je tu vjera dosta jaka i da nas to odvaja od ostalih.

Samo želim reći ime Isus, u svakom strahu i depresiji, zarobljenoj duši u tjeskobi kažem Isus", govori Vanessa Mioč.



"Tu je puno poruka ljubavi, puno poruka nadahnuća, ohrabrenja, pjesme koje tješe, oraspolože čovjekovo srce i onda u takvom stanju i u takvoj Božjoj blizini se može dogoditi čudo", kaže Alan Hržica.



Alan je poznati kantautor duhovne glazbe, glazbe koja liječi i pomaže. Na ovom koncertu u prepunoj dvorani osjetio je Božju prisutnost na svakom koraku.



"Nekako kada je čovjek dugo u tome, a ja jesan dugo u tome, osjeti čovjek iznutra kada te ta neka posebna ljubav dotakne, osjetiš tu prisutnost i večeras je ovdje to baš bilo izraženo, vidjeli smo kako su ljudi slavili, pjevali", ističe Hržica..



I to čak punih 3 i pol sata. Iz Slovenije, Francuske, Njemačke, Austrije, na ovaj koncert stizalo se sa svih strana.



"Slavljenje je nešto što bi trebalo biti sastavni dio svakog kršćanina i doista smo sretne da ima puno novih zajednica, mladih ljudi koji slave", kaže Amorose.

"Ovo je poziv koji je primarno smo pozvani da navještamo Božje kraljevstvo i Božju riječ kroz pjesme. I od trenutka kad smo ga osjetile trudimo se i obnašati tu svetu službu", dodaje.



Svi ovi ljudi osjete Boga u svakoj minuti dana, a kažu - pozvani su da ga slave neprestano s drugima.



"Ja sam odabrala možda onaj teži put i odlučila biti malo drugačija od ostalih mladih i to mi je drago jer sam pokazala da možeš bit mlad, uživat, zabavljat se, a istovremeno biti Božji, na kraju svi smo na to i pozvani", priča Vanessa Mioč.



"Ja sam sam sebi svjedočanstvo jer sam bio baraba koji je promijenio život za 360 stupnjeva i danas sam sretan radi toga, a s druge strane vidim takvih slučajeva masu na svakom koraku u ovoj svojoj misiji, a s druge strane i čudesna ozdravljenja koja su zaista prava koja imaju medicinsku dokumentaciju i koju možemo nazvati čudima", poručio je Alan Hržica.



Jer za Boga ništa nije nemoguće.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Slavni sportaš nije ju htio odvesti pred oltar jer ga je špijunirala, ali stvari su danas ipak malo drugačije!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Pojavile se fotografije Simone Mijoković iz 2008. godine, u razuzdanom izlasku društvo joj je pravio dobro poznati Hrvat!