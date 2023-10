Pojavile se fotografije Simone Mijoković iz 2008. godine, u razuzdanom izlasku društvo joj je pravio dobro poznati Hrvat!

Simona Mijoković 2008. je godine bila jedno od glavnih lica domaće društvene scene, a sada su se pojavile njezine fotografije iz tog razdoblja i podsjetile nas na neka prošla vremena.

Simona Mijoković, nekad poznata i po prezimenu Gotovac žarila je i palila hrvatskom estradnom scenom početkom 2000-ih godina, zajedno s bivšim suprugom Antom Gotovcem.

Njih su se dvoje redovito pojavljivali na raznim društvenim događanjima i zabavama, a nerijetko su punili naslovnice domaćih medija. Moglo bi se reći da je Simona tada pomalo razuzdano živjela, no njezin se život nakon razvoda u potpunosti zaokrenuo. Danas živi drugačijim životom i uvelike se posvetila vjeri.

Kao podsjetnik na prošla vremena sada su se pojavile Simonine fotografije iz jednog izlaska davne 2008. godine, u kojem se družila s modnim stilistom Markom Grubnićem. I Simona i Marko tada su njegovali poprilično drugačiji modni stil nego danas, a možete ga se prisjetiti u našoj galeriji.

Simona je već sedam godina u braku sa Stanislavom Mijokovićem te je doživjela veliku duhovnu transformaciju otkako ga je upoznala.

"Puno ljudi često mi postavlja pitanje koju molitvu sam molila za dar braka. To je molitva srca. Potpuno predanje u Svetu volju Božju da On izabere koga On misli. Naravno, gdje su milosti Božje, tamo su i različite kušnje, posebno progonstva od svijeta jer živiš čistoću prije braka i otvoren si životu u braku. Ništa nas to nije pokolebalo, opraštali smo uvijek, blagoslovili i krenuli dalje. Ne osvrćući se što to duh svijeta misli", rekla je u jednom intervjuu.

Oni koji su se imali priliku naći sa Simonom u društvu slažu se da se pored nje čovjek nekako napuni pozitivnom, dobrom energijom i osmijeh je odmah na licu.

Simona s Gotovcem ima kćer Gabrielu, a sa Stanislavom je u braku dobila još troje djece, Joshuu, Amaliju i Zvjezdanu, s kojima trenutačno živi u Austriji.