Naš proslavljeni košarkaš bacio se u dizajnerske vode, otkriva čime se bavi i ne planira stati na tome!

Izabrana je nova Miss Zagreba, a krunu i lentu najljepše ponijela je sedamnaestogodišnja gimnazijalka Tara Begedin. U stručnom žiriju sjedio je i naš proslavljeni košarkaš Gordan Giriček koji je za In magazin ekskluzivno otkrio da dizajnira sunčane naočale i posteljinu.

Miss Zagreba 2023. je Tara Begedin!

Pogledaj i ovo najuglednije natjecanje Napokon se vraća izbor za Miss Hrvatske, a ove godine slavi se i 30. obljetnica

Krunu nove Miss Zagreba ponijela je Tara Begedin, 17-godišnja školarka dobro zna koji su njezini pobjednički aduti.



''Pa ja mislim da prvenstveno oči i osmijeh vjerojatno, a onda i moja visina i to što sam mršava'', rekla je Tara.



Tara obožava balet, odbojku i atletiku, pa je jasno čemu može zahvaliti za svoju savršenu miss figuru.



''Bavila sam se plesom cijeli život, sad baš nemam vremena za to, tako da samo teretana trenutno. Također volim čitati i jako se družiti sa svojim prijateljima i vrijeme provoditi s obitelji'', kaže.



Stručni žiri imao je pune ruke posla. Što se od ljepotica traži kako bi postale Miss Zagreba?



''Pa tražimo ono nešto, a to još nitko nije definirao riječima, međutim kad ugledate takvu djevojku, onda znate, to je to'', kaže Tihana Harapin Zalepugin.



Jedna od njih je i još uvijek aktualna Miss Hrvatske Katarina Mamić. Na svjetskom izboru treba se znati istaknuti. Kako?



''Najbitnije je biti svoj, ne glumatati, poštovati tamo pravila, izvršavati zadatke i to je to, bez glumatanja, to je moj najveći savjet'', kaže Katarina Mamić, Miss Hrvatske 2019. godine.



Mnogi se pitaju jesu li izbori ljepote namješteni?



''Nisu izbori namješteni, niti moj nije bio, tako neće biti ni ovaj, uvijek pobjeđuje najkompletnija djevojka. Ono što ljudi gledaju preko ekrana...Miss se ne bira samo večeras, ne samo na pozornici i ne samo kako će ona večeras izgledati, nego i tijekom priprema - kako se ponaša, kako razgovara, što ima za reći, koliko je obrazovana'', priča Ivana.



U žiriju se našao i naš proslavljeni košarkaš Gordan Giriček. Košarkaške je terene zamijenio dizajnerskima. Naime, izbacio je svoju liniju naočala i ne planira stati na tome.



''Išli smo naravno s klasičnim modelom koji je bezvremenski, koji se meni jako svidio i koji meni dobro stoji, pa rekoh zašto ne bih. Prijatelj iz Osijeka mi je napravio logo, gdje su svi bili oduševljeni, ne samo ja i on nego i ljudi koji sam pokazao i sad tu sebi radim i posteljinu i tako dalje, ali nije to još ništa za široku upotrebu, nego jednostavno malo se igramo'', ispričao je Gordan.



Goste je zabavljao Amir Kazić Leo. Uskoro će objaviti pjesmu koju je za njega napisala kći Đorđa Balaševića.



''Kako je Beba u Brtonigli, susjedi smo pa se inače puno družimo privatno, jednom prilikom je rekla da ima zanimljivu pjesmu, da bi njoj bilo veliko zadovoljstvo da ja tu pjesmu otpjevam. Drugačija je pjesma od ovog što ja radim, i to me i privuklo'', rekao je Amir Kazić Leo.



Krajem godine Miss Hrvatske čeka veliko slavlje - 30 godina ovog prestižnog izbora.



''Radimo jedan lijepi omage cijelih 30 godina Miss Hrvatske, pozvat ćemo sve naše bivše Miss Hrvatske na cijelo slavlje, radimo i jednu izložbu, tako da će biti u znaku 30 godina'', kaže Iva Loparić Kontek, vlasnica licencije Miss Hrvatske za Miss svijeta.

A kad će Miss Hrvatske postati Miss svijeta?

''Ah, nadam se vrlo brzo! Nadam se i iduće godine i ove godine da ćemo poslati djevojku koja je po svim kriterijima i može postati i Miss svijeta'', kaže Iva.



Tko zna, možda to bude mlada Tara. Svoje je mjesto u finalu Miss Hrvatske već izborila.



''Čak i nije nekakva trema, samo uzbuđenje i sreća, potrudit ću se dat sve od sebe najbolje što mogu i to je to'', zaključila je.

