Prljavci najavili novi album i otkrili zašto se osjećaju kao zaštićena vrsta: ''Kao pande, to treba paziti na nas...''

Što stariji, to energičniji i strastveniji na pozornici. Mladen Bodalec, Jasenko Houra i njihovo Prljavo kazalište imaju pune ruke posla. Uskoro im izlazi novi glazbeni materijal, a najavili su i velike koncerte diljem Hrvatske. Našem su Davoru Gariću ove glazbene legende otkrile i što bi jedino promijenili u dosadašnjih 46 godina karijere.

Unatoč gotovo pola stoljeća karijere, Prljavci su na pozornici i dalje u punoj snazi. Na Hrvatskoj noći u Frankfurtu raspametili su iseljenike, a publiku do kraja prosinca čekaju još tri velika spektakla na domaćem terenu.



''16. i Dvorana Mladosti u Rijeci, 22. osječka Arena i 26. varaždinska Arena'', najavio je Mladen Bodalec.

''Puno puta sam probao ljudima objasniti da su turneja i koncerti kao i rođendan. Pozoveš prijatelje, tako se osjećaš nekako i zapravo najtužniji je trenutak je kad se dvorana isprazni, publika ode i ostanu prazne čaše'', dodao je Jasenko Houra.



Prljavci su, zasad, u biografiju upisali 46 godina karijere. Iako su u duši još mladići, godine neumoljive lete.



''Pa je, zastrašujuć broj godina. I u svjetskim okvirima je respektabilno. Znamo za one Engleze, oni idu ispred svih, a svatko tko se popeo na pozornicu želio bi ići njihovim stopama, pa se i mi u ovim našim okvirima trudimo, ali uvijek si na neki način debitant, na neki način si veteran, ali nas veseli uvijek iznova se penjati na pozornicu kao večeras, to je naš život, i ne možemo zamisliti drugačije nešto'', dodao je Mladen Bodalec.



Ne bi ništa mijenjali, osim...



''Ponekad mi dođe... Pa svaki dan ga gledam... Da ga promijenim, bar tri dana da se ne vidimo, ali govorim, nemaš šta mijenjat, dobro je, OK smo, dobri smo, zdravi smo, živi smo, ajd, sve je u redu!'', rekao je Jasenko Houra.



Početak nove godine obožavatelji Prljavog kazališta s nestrpljenjem očekuju. Izlazi im novi glazbeni materijal.



''Pretpostavljam da ćemo tokom prvog mjeseca imati treći spot, treću pjesmu vani, tako smo nekako najavljivali da ćemo prvo pustiti četiri ili pet pjesama, pretpostavljam da će to biti 5 pjesama, a onda kompletan materijal. Naprosto, tržište danas tako reagira pa ćemo i mi'', dodao je Jasenko.



Njihova supermoć povezivanja s publikom kroz iskrene i emotivne tekstove te melodije, osigurala im je dugotrajnost, a mirovina se, kažu, ne nazire.



''Sve se stvari bitno mijenjaju. Mi smo ostali iz te generacije, mi smo ostali zaštićena vrsta, ostalo je par bendova, kao pande, to treba paziti na nas...hahaha...ali dobro, je, iskreno ti velim da sam zadovoljan nakon ovog perioda, ove dvije i nešto godine su bile stvarno depresivne, za mene i za ljude inače, ljudi vole da se zabavljaju, da idu na koncerte. Ti najviše što shvaćaš danas je da su ljudi željni druženja'', dodao je Jasenko.



Druženje s megahitovima Prljavog kazališta na koncertima uživo ovog prosinca zato se ne propuštaju.



''I koristim kraj ovog našeg razgovora da pozovem sve naše prijatelje u Rijeci 16.12., u Osijeku 22. i u Varaždinu 26og ovog mjeseca. Vidimo se, dolazimo u odličnoj formi i dat ćemo sve do sebe da se svi dobro zabavimo'', poručio je Mladen Bodalec.

