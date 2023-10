Priprema spektakla: Najveća imena domaće estrade na koncertu posvećenom domovini!

Tvoja zemlja, Lijepa li si, Kome bi šumilo more moje sinje, Domu mom - mnogi su domaći glazbenici opjevali neke od najljepših stihova kroz domoljubne pjesme. Upravo će one okupiti velika imena domaće estrade poput Mate Bulića, Opće opasnosti, Đanija Stipeničeva i mnogih drugih, na prvom velikom koncertu domoljubne glazbe. Što za naše izvođače znači dom te na koji će se posebni datum ovaj koncert održati, saznajte u prilogu Dijane Kardum za In magazin.

''Zelena, trava, livada, ravno, fino, mirisno. Ja volim Slavoniju, moj kraj, tamo ću, ako da dragi Bog i završiti kako to nekako spada po redu, mirno je još uvijek lijepo'', govori Pero Galić.



''Dom je po meni jedan pojam, gdje svak od nas ima svoj dom. Neko ima proširenu obitelj, netko je samac ali ima svoj doma prema tome dom je jedna institucija, priča koja nama kao ljudima je nešto što po meni predstavlja jednu snagu našu, nešto što te čini zdravim, snažnim sretnim i da kaže svugdje mi je poći, ali svom domu doći'', zaključio je Mate Bulić.

Ovakvi opisi mnogima su itekako dobro poznati. Od hrvatskog sjevera i juga do istoka i zapada mnogo je dijelova Lijepe naše koji su zaslužili mjesto u domaćim pjesmama.



''Domovina nam je toliko prekrasna i toliko divnih stvari u njoj da moramo to malo ponosnije i na pravi način pokazivati'', rekao je Đani Stipaničev.

Upravo su domu i domovini ispisane i neke od najljepših pjesama.



''Ne možete prejudicirati to ću radit za tu i tu prigodu. To dođe spontano, lijepo, lagano, emotivno, s puno emocija, s puno snage'', objasnio je Mate Bulić.



''U trenutku kad se čovjek osjeća, ako se posežemo s tim trenutkom koji nas veže, vjerojatno nam svaka pjesma može natjerati suzu na oko'', govori Pero Galić.



''Tvoja zemlja je zapravo obilježila tu eru Savke i Triapala i svih tih studentskih dešavanja, ima ih jako puno, pogotovo recimo ''Kome bi šumilo more moje sinje'' koju je pjevala moja klapa Dalmati u kojoj sam napravio prve korake zajedno sa solistom Milom Hrnićem'', prića Đani Stipaničev.

Mate Bulić, Đani Stipanićev, Opća opasnost, Meri Cetinić, Tiho Orlić,. Dražen Žanko dug je popis onih koji će nastupiti na velikom koncertu domoljubne glazbe u siječnju.



''Meni osobno ali i svim drugim izvoiđačima, govorim u svoje ime ali jedan poseban ponos, jedna posebna priča u životu gdje se kaže da je domoljubna pjesma ipak nešto što uvijek oslikava onog tko je šta je i odakle je. Prema tome ja sam na to ponosan'', govori Mate Bulić.

Đani Stipaničev nedavano se prisjetio jednog sebi posebnog dana. Naime, nakon skoro dva sesetljeća primio je diplomu profesora biologije.



''Nedavno sam baš pjevao na svom fakultetu, na njihovoj godišnjici, na našoj godišnjici, njihov sam alumni i dobio sam na dar diplomu nakon 24 godine koju nisam pokupio jer nisam tada imao vremena. Bila je vesela situacija koja mi je važna privatno sad djeca vjeruju da im je tata profesor biologije, šalim se vjerovali su i prije samo sada imamo taj tuljac'', govori Đani Stipaničev.

Svečano će biti i u siječnu u Areni Zagreb. Poznate pjesme, večer puna emocija i zahvalnosti dio je onoga što posjetitelje na događaju o kojem će se zasigurno dugo proičati.

