Poznati Hrvati progovorili su o životu s posljedicama moždanog udara, ali i o uspješnom oporavku

Učestalost moždanog udara jedan je od najvećih javnozdravstvenih problema, i u Hrvatskoj i u svijetu. Zbog poražavajuće statistike, danas, na Svjetski dan moždanog udara, podsjećamo na važnost prevencije. O životu s posljedicama, ali i uspješnom oporavku, progovorili su poznati Hrvati za In magazin.

Dubravka Cetinski, supruga Tonyja Cetinskog, upravo je za IN Magazin prvi put javno progovorila o moždanom udaru koji je doživjela 2019-e. Nakon što joj je oduzeta desna strana, pala je na pod. Srećom, Tony je ostao pribran i adekvatno je reagirao.



''Dva dana prije toga osjećala sam simptome koje sam zanemarila, bili su trnci. Taj treći dan oduzeli su mi se desna ruka i desna noga, počele su se grčiti i samo sam pala'', prisjetila se Dubravka Cetinski.

''Ja sam čuo da je viknula i kako je viknula, tako je pala. Onda sam ja došao na terasu, vidio da se trese, ona je dobila moždani koji se manifestirao kao ''gran mal'', to je ustvari najteži oblik epilepsije, koliko sam ja shvatio. Ne možeš odmah znat šta je, Nije bilo svejedno, onda je onako izdahnula, i tu sam tek mislio da je sve

gotovo, međutim to je taj proces kad se smiruje i onda je došla nekako sebi'', kaže Tony Cetinski.

Duda je danas sretna žena koja ne skida osmijeh s lica. Kod ovog "tihog ubojice" prevencija i rano prepoznavanja simptoma od ključne su važnosti.



''To je ustvari naglo nastala asimetrija lica, otežan, nerazumljiv govor, trnjenje ili slabost ruke ili noge, možda biti i naglo nastala vrtoglavica, nemogućnost stajanja'', govori David Bonefačić, doc.dr. sc.

Sve navedene simptome doživjela je Kim Kosanović. Sa samo dvadeset dvije imala je sve. Pobijedila je na velikom modnom natjecanju, bila je zaštitno lice svjetski poznatog brenda i odlično je zarađivala. No onda ju je ova bolest natjerala da iznova uči hodati i govoriti.



''Mene odjednom samo prostrijeila najgora moguća bol'', ispričala je Kim Kosanović, manekenka.

Unatoč lošim prognozama, uz operacije i naporan rad, Kim se oporavila u potpunosti.



''Mama je pomagala, najbolje prijateljice'', priča Kim.

Koliko znači potpora obitelji i prijatelja u tim teškim trenucima, dobro zna bubnjar Magazina Ante Mihalić.

''Malo je još oštećen vid, ali ovo drugo je sve super. Ova 4 mjeseca ćibe nisu baš ugodna bila za proći, ali prošla su. Najvažnije da je prošlo, sad čekam kad će malo zatoplit, pa ću more i bit će to sasvim druga priča.'', priča Ante MIhalić.

Drugu priču piše i Ivana Plechinger. Otkad je doživjela moždani udar u 39. godini, zaokrenula je svoj život. Sav strah i negativne misli nastoji maksimalno blokirati, a znanja koja je stekla mijenjajući se, danas širi motivacijskim govorima, radionicama, ali i svojim knjigama.



Znam da sve što se u životu događa je za moje najveće dobro. To prije nisam znala. Kad mi se i nešto loše dogodi , ja zanam da je to za moje dobro. To je silno promijenilo perspektivu mene na moj život. Vjeurjem da kad imaš takvu perspektivu, sve se promijeni. Kad s eti promijeniš na bolje , sve se oko tebe

počne mijenajti na bolje.

Iako su zbog hormonalnih promjena žene češće na udaru ovog neurološkog poremećaja, on je općenito drugi vodeći uzor smrti u svijetu. Matija Lovrec, televizijski urednik, novinar i DJ preživio je čak 17 moždanih udara.

Životnu energiju svatko od ovih pozitivaca crpi iz svojeg izvora. Kim nalazi radost u stvarima koje je prije zanemarivala, Ivana motivacijskim govorima pomaže ljudima oko sebe, a Dubravka je pronašla utočište u vjeri.



''Od tog sam trenutka i završila u samostanu, u isusovačkom samostanu u Opatiji, tamo volontiram već tri godine, imam svog patera Ignaca Čižmešiju. Kada tamo dođem, zatvorim vrata svjetovnom i onda mogu napokon biti ja ja, da'', priča Dubravka Cetinski.



''Ja kažem da sam nakon moždanog promijenila sve osim muža i to ti je zapravo istina'', kaže Ivana Plechinger.



''Život je prekratak da svaki dan ne zagrlim mamu i baku, prekratak je da ne nazovem najbolju prijateljicu'', govori Kim.

''Nema razloga biti pesimističan, ako u svemu gledamo optimizam i u svemu treba vidjeti nešto, na kraju krajeva, dobra je stvar što ja ovdje sjedim i pričam s vama'', zakljućio je Matija Lovrec, televizijski urednik, novinar i DJ.

Zato svakako stavite svoje zdravlje na prvo mjesto i pazite na sebe. A pozitivan stav zasigurno neće odmoći.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 inMagazin Ivica Kostelić o izazovima očinstva: ''Pokušavam da nisam prestrog, ali vremena se mijenjaju...''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Maji Šuput hakirali Instagram? Nikome nije jasno što se događa?!