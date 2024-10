Ivica Kostelić o izazovima očinstva: ''Pokušavam da nisam prestrog, ali vremena se mijenjaju...''

Proteklog vikenda Biograd na Moru postao je središte ljepote – i na kopnu i na moru. Luksuzna plovila i modnu reviju spojila je poduzetnica i dizajnerica Snježana Schillinger. Našem Hrvoju Kroli otkrila je modne trendove za jesen i zimu, a u sljedećim minutama pogledajte koje su je zvijezde podržale iz prvih redova.

Pod zvjezdanim nebom na glavnoj rivi Biograda, Snježana Schillinger još jednom je privukla pozornost okupljenih, potvrđujući svoj status vrhunske event menadžerice. Okružena luksuznim plovilima, organizirala je modnu reviju na kojoj je predstavila novu kolekciju.



Kolekcija jesen/zima 2024/05 u zagasitim tonovima, ali ja ne volim pretjerano zimske zagasite tonove, oni su uvijek u kombinaciji s malo zlatne tako da to uvijek podigne i s obzirom na ove klimatske promijene može obući i po ljeti.'', govori Snježana Mehun.



U prvom redu našla se i Borna Kotromanić, koja je plijenila pozornost svojim izgledom, a mnogi su komentirali da bi i ona mogla prošetati pistom. Za naše kamere otkriva tajnu svojeg vitkog izgleda.



''Uuu red, rad i disciplina. To znači da ne konzumiram alkohol, da redovito vježbam, da puno meditiram, uredno živim, puno spavam. Pazim što jedem, pijem dodatke prehrani, zdrav život i to ne danas nego od kad znam za sebe'', kaže.



Još jedna dama koja je uživala u biogradskoj reviji je i Alka Vuica, koja je kraj ljeta odlučila obilježiti na Ibizi, za koju kaže da bi se onamo odmah preselila.



''Nekako mi je to sad ušlo u naviku da za zatvaranje sezone odem na Ibizu, to mi je puno ljepše, jer nema gužve, a nekako produžite ljeto. Ja sam uvijek bila party girl i mislim da ću ja do kraja života biti party girl, malo me križa bole i to ali volim fešte i tulumarit'', objasnila je.



Upravo je Alka, kada je objavila fotografiju u kupaćem kostimu, dobila brojne pozitivne komentare na račun svojeg izgleda. Za nju i Bornu godine su samo broj, iako priznaju da se starenja boje.



''Ja se bojim još od 20-tih pa sam zato na vrijeme počela sistematski se posvetiti režimu da se to odgodi i uspori. Vjerujem da tijelo ima fenomenalnu sposobnost regeneracije i da možemo živjeti jako dugo'', priča Borna Kotromanić.



''Jednostavno mi to nije napeto meni je fora Madonna, Cher, ja volim takvu ekipu i ja bi s njima partyjala. Ja se trudim da ostanem fit, nisam kao Borna, ona je isto čudo od žene'', kaže Alka Vuica.



Među okupljenima bio je i naš proslavljeni sportaš Ivica Kostelić, koji je došao podržati Snježanu i uživati u njezinoj modnoj bajci.



''Jako je lijepo, meni je ovo prva modna revija u životu na kojoj sam bio i nekako je simbolično da je povezana s morem, jako lijepo okruženje i jako lijep dizajn'', kaže Ivica Kostelić.



Ivica je na reviju stigao u društvu Snježanina supruga Franza, a ovaj otac četvero djece, priznaje, da slobodno vrijeme najviše provodi s obitelji, a otkrio je i kako se snalazi u odgoju djece.



''Pokušavam da nisam prestrog, ali to je teško reći jer se i vremena mijenjaju i nisu ista kao i prije drugačiji su kriteriji strogoće ali više sam popustljiv nego strog. Momci su već ozbiljno u sportu igraju nogomet, a curice su još male pa smo ih dali ne plivanje i karate i one će polako naći put prema nečemu što će ih interesirati'', priča Ivica Kostelić.



Svojim kreativnim pristupom, Snježana je još jednom dokazala da zna stvoriti događaj za pamćenje. Biograd na Moru pokazao se kao savršena kulisa za ovu modnu priču, u kojoj su luksuz i stil bili u prvom planu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Sjećate li se prvog pobjednika britanskog X Factora? Danas ga niti najvjerniji fanovi ne bi uspjeli prepoznati!

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 inMagazin Doznali smo neke neke detalje iz privatnog života Dražena Petrovića: ''Pa naš život je bio u Kavkazu...''