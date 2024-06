Poznati Hrvati izašli iz sigurne zone i postali potpuno drugačije osobe od onih koje znamo s malih ekrana!

Romina Knežić postala je Kleopatra, Goran Grgić odjenuo je luđačku košulju, a Miro Ungar gitaru je zasvirao na wc školjki. Poznati Hrvati i ove su se godine okušali u neprepoznatljivim ulogama na 19.om po redu Hoykinom fotografskom seminaru.

Brojni poznati Hrvati i ove su godine odlučili izaći iz svoje sigurne zone i postati potpuno drugačija osoba od one koju poznamo s malih ekrana. Iza nas je 19. po redu Fotosofia Celebrity Day.



"Dan kojem se najviše veselim jer je to spoj između mojih seminarista i mojih prijatelja i poznanika iz showbiznisa s kojima se već 40 godina zabavljam i prekrasno mi je vidjeti kako se jedni i drugi spoje i iz toga se izrode niz otkačenih portreta !", govori Damir Hoyka.



Prvi put pred fotoobjektivima kreativnih Hoykinih seminarista našla se i voditeljica Dnevnika Nove TV Romina Knežić.



"Prekrasno mi je vidjeti kako se ona snašla tamo. Dakle, ona koja je miran karakter, dakle skroz odmjeren tamo dođe i pretvori se u nešto sasvim deseto'', govori Hoyka.



Debitant na danu zvijezda bio je i doajen hrvatske zabavne glazbe Miro Ungar.



"Bilo je zabavno. Veselo. Transformirao sam se i u nekakvog retro golfera, u Indijanca, svirao sam gitaru na wc školjki. Ja sam čitav život u tome. Još kad sam sa 4M počeo, mi smo se stalno transformirali, stalno smo imitirali, parodirali , a to i sad radim dok sam u cabaretu, moram se također u razne ličnosti uvlačiti, zato mi je bilo kod Hoyke jako dobro, veselo ...", govori Ungar.



Za razliku od Romine Knežić i Mire Ungara, Vedran Mlikota Hoykine seminare posjećuje od prvog dana.



"Sa Hoykom je iskustvo uvijek lijepo i sadržajno. Još jedna važna stvar da je Hoyka sa svojim fotosofima bio i na festivalu u Zagvozdu, napravili su jednu krasnu izložbu, a tako nešto planiramo napraviti za tri godine jer će biti 30 godina festivala ...", priča Mlikota.

Iako je 19. tek završio, već s nestpljenjem iščekujemo jubilarni 20. Hoykin seminar.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/44 >> Pogledaji ovu galeriju +39 Celebrity Ovaj albanski ljepotan brani svoj gol od naših Vatrenih, a evo kako izgledaju njegovi mlađahni suigrači!

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Najpopularniju albansku WAGsicu na početku veze javnost nije voljela, a njihov odnos prozvali su zabranjenim iz jednog očitog razloga