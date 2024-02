Poznata lica okupirala špicu i rivu: Koja je Hrvatica našla ljubav putem aplikacije, a za kakav se pothvat sprema Marko Pecotić?

Lijep subotnji dan izmamio je mnoga poznata lica na zagrebačku špicu te splitsku rivu pa se od ranog jutra tražio stol više, kako bi se mogla popiti kava. Prilika je to i da se pretresu aktualnosti, pa smo tako doznali komu je glavna tema Hajduk, a koja je glumica dečka našla putem aplikacije. Bez čega se ne izlazi, pogledajte u prilogu In magazina.

Zagrebačka špica subotom jedno je od najživahnijih mjesta u gradu. Kad dođete, zasigurno ćete naletjeti na nekog poznatog..



''Ovo je jedan od rijetkih trenutaka kada sam ja napustio tamo onu brvnaru moju i moj mrak i izašao negdje među ljude. Malo sam asocijalan po tom pitanju, ali je lijepo uhvatit malo sunca'', priznao je pjevač Toma.



O čemu se priča?

''Teme su uvijek šarene, svi se prvo ispričamo, moramo se pohvatati, ali uvijek nekako nadoknadimo stvari koje smo propustili'', otkrila je Mia Negovetić.



''Sunce, grijanje, nogica uz kavu, maškare, davanje novaca nepoznatim ljudima i što smo radili, gdje smo bili'', govori glumica Marija Kolb.

Jedan je dodatak bez kojeg se ne izlazi.



''Nikad ne izlazim van bez sunčanih naočala, iako ih sad nemam, ali inače mi je to stvar bez koje ne mogu'', kaže Mia Negovetić.

Uz kavicu i aktualnosti glavno je pitanje - što ima novo kod Tome?

''Završavam album, još uvijek, privodim ga kraju i još neki projekti su u zraku. Je nova pjesma, taman je vani i album i prvi koncert. Radi se dosta, intenzivno...'', otkrio je.''



''Imam novu predstavu, premijera je bila nedavno, Tinderella se zove, o Tinderu i dejtanju na društvenim mrežama'', rekla je Marija pa dodala da je upravo ona upoznala dečka na Tinderu.



''To je priča, zapravo je izašla ta priča na vidjelo upravo zbog predstave, pa sam se odlučila i otvoriti osobno i priznati iako mi je to bilo dosta teško, da sam ja jedna od tih Tinderella'', priznaje Marija.

Vidjeli smo kako je to u Zagrebu, a kakva je situacija u Splitu?

''I kad nema sunca ja sam uvijek s naočalama, pogotovo danas.'', kaže Domenica.



''Bez naočala se ne izlazi definitivno, bez djece i bez para jer uvijek nešto traže, čokoladu, kokice, igračku.'', kaže Petar Dragojević.



''Sad u zadnje vrijeme treba imati bar 10-15 eura za kavu, jer nećeš popit sam, doći će ti prijatelji.'', dodao je Marko Pecotić Peco.

A o čemu se priča na rivi?



''Pa trenutno najaktualnija tema je Hajduk, nogomet. Pa pričamo di bi mogli, šta bi mogli za ručak.'', otkriva Petar Dragojević.



''Mi samo ovako šetamo i gledamo 'o Bože kako je lipo, hvala ti Bože gdje živimo'. Nekako kad prolaziš rivom vidiš toliko dobrih odjevnih kombinacija, jednostavno ne možeš ne primijetiti da Splićani stvarno imaju dobar ukus za modu.'', dodala je Domenica.



''Tko je gdje svirao, kako je bilo, tko je ostao, do kad su ostali, jesu li išli spavat, jesu li zakasnili jutros. A sportska ekipa 'bilo mi je jutros teško trčat', 'a odmah me koljeno zaboljelo'', otkriva Marko Pecotić Peco.



''Teme su široke. Ja sam glazbenik i većinom s mojim prijateljima pričam o glazbi, priča se o političkoj situaciji, priča se o tome što se dogodilo jučer, o planovima, što će biti iduće ljeto.'', kaže Tomislav Mrduljaš.

Oni koji nisu uspjeli uhvatiti mjesto u kafiću, sjeli su na okolne klupe i upijali sunčane zrake. Evo u čemu je tajna da se baš subotom najviše dolazi na rivu.



''Svi moji prijatelji koji rade preko tjedna, imaju normalne poslove, oni se toliko vesele vikendu da mi prenesu tu energiju, da ja zapravo svaki vikend jedva čekam, yes, subota je, idemo vani, idemo se malo podružit jer ipak je drugačije kad ljudi ne rade, kad su slobodni, potpuno druga energija.'', priča Domenica.



''Ljudi ne rade i lijepo se prošetat, uvijek je lijepo vrime, di ćeš ljepše nego na rivu.'', kaže Petar Dragojević.



Domenica trenutačno završava novu pjesmu bračnog para Huljić, ali prije nego što je objavi, ovih će dana s dečkom Ivanom napuniti baterije u Dubaiju. Lijepa pjevačica je prošli tjedan oduševila obožavatelje šaljivim videom sa svojom sestrom, a predstavila je i brata.

''Mi se super slažemo, ja sam ta koja je najstarija, koju mlađi moraju slušati i nekako imam osjećaj da sam ja najstroža, ali nekako imamo dobar odnos, pogotovo sad što smo stariji. Nismo bili takvi kad smo bili mlađi. Ja sam ipak 10 godina starija od brata, to je ipak velika razlika, ali sad mi se čini da se te razlike u godinama puno manje osjete.'', priča Domenica.

Petra Dragojevića smo s obitelji sreli prije proslave 13. rođendana njegova sina Emanuela. Oliverov nećak veseli se koncertu koji će sljedećeg tjedna održati u rodnom gradu, a svoju publiku će uskoro počastiti i novom pjesmom, koju mu je ponovno napisao Alen Nižetić.



''To će biti jedna brza, dobra pisma, onako u điru Erosa Ramazzottija i baš se veselim.'', otkrio je.

Koncertni kalendar ispunio je i njegov kolega Marko Pecotić Peco, oko čijeg se razvoda od supruge Irene i veze sa Silvijom Dvornik medijska trakavica napokon stišala . Pjevač se drži dobro poznate izreke ''u zdravom tijelu, zdrav duh'' pa se intenzivno priprema za skorašnji Splitski polumaraton, dug 21 kilometar.

''Baš sam u ok formi i onda sam ga prošle nedjelje sam istrčao sebi za gušt i vidio sam da će to biti baš jedno uživanje.'', kaže.

A direktor Melodija Jadrana Tomislav Mrduljaš, čije je premijerno izdanje iznjedrilo najveće prošlogodišnje hitove, vratio se pisanju pjesama. Podsjetimo, iz njegova pera izašle su Oliverove ''Bez tebe'' i ''Ješka od ljubavi'' i Giulianovo i Banovo ''Jugo''.



''Zadnjih par mjeseci sam se intenzivno uhvatio glazbe, napisao sam puno pjesama i nekako lipo mi je.'', kaže.

To jedva čekamo čuti, baš kao što jedva čekamo subotu i novu shpitzu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Celebrity Seve se oglasila nakon sudskog ročišta, poslala je hrabru i oštru poruku: "Prijave moje i prijave drugih žena koje su zavile u crno..."

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ovakvu haljinu ne bi se udostojile obući njezine upola mlađe kolegice, ali ona ponosno pokazuje isklesano tijelo