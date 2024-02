Seve se oglasila nakon sudskog ročišta, poslala je hrabru i oštru poruku: "Prijave moje i prijave drugih žena koje su zavile u crno..."

Severina se oglasila nakon ročišta na sudu u Zagrebu kamo je danas stigla u pratnji svoje odvjetnice.

Severina se danas pojavila na Općinskom sudu u Zagrebu kamo je stigla zbog parnica u kojima joj se sudi zbog dva kaznena djela nametljivog ponašanja i to prema ravnateljici Osnovne škole Ljiljani Klinger i bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladeži Grada Zagreba Gordani Buljan Flander. Riječ je o postupku koji je iniciralo tužiteljstvo nakon što su otkrili da je pjevačica objema poslala više od 150 poruka neprimjerenog sadržaja.

Severina je na sud došla u pratnji svoje odvjetnice, a nakon ročišta dala je komentar predstavnicima medijima te izjavila kako se ne osjeća krivom.

"Jednostavno su mi dirali u dite. Ne znam što biste vi napravili da ste na mom mjestu. Ovo je situacija gdje umjesto da vas država štiti, i da vam štiti dijete, oni su protiv mene podigli optužnici za djelo nametljivog ponašanja. Jer sam dvjema ženama uključenim u postupak poslala sms poruke, koje me pritom nisu ni blokirale. Dotične gospođe su pisale pomno glavnoj državnoj odvjetnici, osobno i tražile da se pozabave sa mnom. I evo mene pred sudom umjesto da su one predmet istrage jer su radile nedozvoljene radnje s pozicija moći. Naime, i one su bile upletene u to da mi se uzme dijete na 20 mjeseci. Prijave moje i prijave drugih žena koje su zavile u crno stoje u ladici po bespućima državnog odvjetništva i to je problem ove države. Apsolutno se ne osjećam krivom, i mislim da su nam mom mjestu trebale biti te dvije gospode od kojih sam jednu nazvala krivonoga baba, jer u Splitu stvarno imam raznih izraza, a po izjavama našeg predsjednika Milanovića, koji naziva ljude raznim imenima…. A drugu, preblajhana plavuša što je također nešto što spada u kolokvijalni govor. Suda se ne bojim, kao Rade Končar, pucajte u prsa", poručila je Severina za 24 sata.

"Jako je zanimljivo da je optužnica DORH-a protiv mene podignuta u rekordnom roku jer ja nisam imala svoju ‘radost‘ koja će mi pomagati - a kažu da sam ‘lipa‘", dodala je Severina.

Prilikom dolaska na sud na Severininu lica bila je vidljiva ogorčenost koju posljednjih dana opet proživljava zbog odluke Vrhovnog suda o vraćanju skrbništva nad sinom njegovu ocu Milanu Popoviću.

Kako su istaknuli, odluka je donesena zbog proceduralne pogreške, a Severina je nakon te vijesti jasno dala do znanja da se za svoga sina neće prestati boriti. U njezinu obranu stale su brojne poznate osobe, građani, a ni danima kasnije ne smiruju se reakcije brojnih na tu odluku suda.

Dok je u brizi zbog svog slučaja, pjevačica je ovih dana odlučila ukazati i na druge slučajeve slične njezinu.

Tako je na svojem Instagramu podijelila isječak priloga iz Dnevnika Nove TV o slučaju iz Hercegovine u kojem je jedna majka dviju djevojčica njihova oca optužila za seksualno zlostavljanje. Otkad je prijavila zlostavljača, prošlo je više od pet godina i ne nazire se kraj, a riječ je o osobi s pozicije moći.

